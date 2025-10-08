Es tendencia:
Charles Leclerc podría abandonar Ferrari y este sería su reemplazo

El equipo de Maranello atraviesa una crisis luego del Gran Premio de Singapur y el agente del piloto monegasco anticipó que el futuro de su representado estaría lejos de la Scudería.

Por Leandro Barraza

El futuro de Charles Leclerc en Ferrari no está garantizado
El caos se adueñó de Ferrari luego del Gran Premio de Singapur 2025. Charles Leclerc se mostró crítico tanto con el coche como con las estrategias de esta temporada y esto hirió susceptibilidades puertas adentro según Corriere dello Sport. Además, este mismo medio informó que Fred Vasseur tuvo una tensa discusión con uno de los ingenieros más importantes y el ambiente es malo de cara a la recta final del curso.

Por si fuera poco, ahora entró en escena el agente de Leclerc, Nicholas Todt. En declaraciones recogidas por Straits Times, manifestó: “Ha disputado muchas temporadas con Ferrari y necesita ya un coche ganador”. Acto seguido, anticipó un “mercado de fichajes muy intenso” luego de la temporada 2026.

Por último, otro medio italiano de renombre como lo es La Gazzetta dello Sport publicó sobre la situación: La paciencia del soñador Leclerc podría agotarse pronto. Vasseur sigue negando la evidencia de los decepcionantes resultados. En cambio, Leclerc ha parecido la voz más realista del equipo en las últimas semanas. Las relaciones dentro del equipo son tensas entre los distintos departamentos de la ‘Gestione Sportiva'”.

Charles Leclerc está frustrado en Ferrari (GETTY IMAGES)

¿A dónde podría ir Charles Leclerc y quién sería su reemplazo en Ferrari?

Los primeros rumores colocan a Leclerc en el radar de Aston Martin y Mercedes para la temporada 2027. Mientras tanto, según Blick, el piloto que podría ocupar la butaca que dejaría vacante Charles en Ferrari sería Oscar Piastri, actual líder del Mundial con la escudería McLaren.

La tabla del Mundial de Pilotos 2025 de la F1:

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 336
  2. Lando Norris (McLaren) – 314
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 273
  4. George Russell (Mercedes) – 237
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 173
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 125
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 88
  8. Alex Albon (Williams) – 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37
  11. Fernando Alonso (Aston Martin) – 36
  12. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  13. Carlos Sainz (Williams) – 32
  14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  19. Oliver Bearman (Haas) – 18
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
leandro barraza
Leandro Barraza
