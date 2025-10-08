El caos se adueñó de Ferrari luego del Gran Premio de Singapur 2025. Charles Leclerc se mostró crítico tanto con el coche como con las estrategias de esta temporada y esto hirió susceptibilidades puertas adentro según Corriere dello Sport. Además, este mismo medio informó que Fred Vasseur tuvo una tensa discusión con uno de los ingenieros más importantes y el ambiente es malo de cara a la recta final del curso.

Por si fuera poco, ahora entró en escena el agente de Leclerc, Nicholas Todt. En declaraciones recogidas por Straits Times, manifestó: “Ha disputado muchas temporadas con Ferrari y necesita ya un coche ganador”. Acto seguido, anticipó un “mercado de fichajes muy intenso” luego de la temporada 2026.

Por último, otro medio italiano de renombre como lo es La Gazzetta dello Sport publicó sobre la situación: “La paciencia del soñador Leclerc podría agotarse pronto. Vasseur sigue negando la evidencia de los decepcionantes resultados. En cambio, Leclerc ha parecido la voz más realista del equipo en las últimas semanas. Las relaciones dentro del equipo son tensas entre los distintos departamentos de la ‘Gestione Sportiva'”.

¿A dónde podría ir Charles Leclerc y quién sería su reemplazo en Ferrari?

Los primeros rumores colocan a Leclerc en el radar de Aston Martin y Mercedes para la temporada 2027. Mientras tanto, según Blick, el piloto que podría ocupar la butaca que dejaría vacante Charles en Ferrari sería Oscar Piastri, actual líder del Mundial con la escudería McLaren.

La tabla del Mundial de Pilotos 2025 de la F1: