¿En qué posición larga Checo Pérez en la carrera del GP de Mónaco 2026 de la F1?

El piloto mexicano no pudo pasar de Q1 en la clasificación para la cita principal del domingo en Montecarlo.

Concluyó la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026. Luego de tres prácticas libres, este sábado en Montecarlo se llevó a cabo la qualy, para muchos la más importante de todo el calendario de la Fórmula 1 por su incidencia directa en el resultado de la carrera.

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Este circuito callejero es extremadamente angosto y sobrepasar es una realmente complicado. Por eso, los esfuerzos de los pilotos y los equipos está puesto en el sábado, ya que comenzar entre los 10 primeros prácticamente te asegura puntos.

Checo Pérez es un experto en circuitos callejeros y sus triunfos en este tipo de condiciones así lo respaldan. De hecho, el tapatío ganó el Gran Premio de Mónaco de 2022 con Red Bull Racing, pero las cosas han cambiado mucho desde entonces.

Posición de largada de Checo Pérez en el GP de Mónaco 2026

Sergio Pérez disputó este sábado la clasificación para la carrera del Gran Premio de Mónaco, pero su Cadillac MAC-26 no lo acompañó y quedó eliminado en Q1. Sin embargo, el mexicano no quedó último en la parrilla y largará 18°.

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Parrilla de salida del GP de Mónaco 2026