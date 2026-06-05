El piloto mexicano no pudo completar la sesión de la Práctica Libre 2 en Montecarlo por el inconveniente.

Checo Pérez se llevó un susto en la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1. Tras una buena FP1 en la que terminó 14°, el tapatío no pudo completar la segunda sesión porque su coche comenzó a incendiarse.

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La FP2 estaba por finalizar, cuando el oriundo de Guadalajara se vio obligado a abandonar la pista porque los frenos de su neumático delantero izquierdo comenzaron a incendiarse.

Momento donde a Checo se le prendió el freno delantero hace unos momentos en la FP2. pic.twitter.com/nrPj77h1vn — 𝒌𝒆𝒊 (@checocrispis) June 5, 2026

Ya en una zona segura, Sergio Pérez se retiró rápidamente del monoplaza de Cadillac mientras pedía por asistencia para apagar el fuego. Finalmente llegó un marshall con un extintor y el incidente no pasó a mayores, pero Checo tuvo que ver el resto de la sesión desde afuera.

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Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Mónaco

Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Alex Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Liam Lawson (Racing Bulls) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Lando Norris (McLaren) Fernando Alonso (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin)

¿Cuándo vuelve a girar Checo Pérez?

Sergio Pérez saldrá nuevamente al circuito callejero de Montecarlo este sábado desde las 4:30 hs (CDMX) para una última sesión de libres. Tras ello, el tapatío disputará la clasificación para la carrera a las 8:00 hs (CDMX).