¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY sábado 26 de septiembre por la fecha FIFA?

A poco tiempo de haber finalizado el Mundial 2026, las selecciones vuelven a reunirse para una nueva Fecha FIFA de septiembre-octubre, que tiene como protagonistas a grandes amistosos internacionales y a la UEFA Nations League en Europa. Desde hace varios días ya se disputaron diferentes encuentros y este sábado continúa una jornada cargada de futbol.
Además de los partidos correspondientes a la primera jornada de la Nations League, varias selecciones disputan sus respectivos amistosos internacionales. Algunos de ellos prometen ser atractivos por los nombres de los equipos que estarán frente a frente y servirán como preparación para los próximos desafíos internacionales.
El partido más destacado de los amistosos será el México vs. Colombia, con el Tri buscando comenzar de la mejor manera una nueva etapa tras la salida de Javier “Vasco” Aguirre. El encuentro también marcará uno de los primeros desafíos del proyecto encabezado por Rafael Márquez.
Amistosos internacionales de HOY sábado 26 de septiembre
- Estados Unidos vs. Perú
Hora: 14:30 horas CDMX
- Canadá vs. Chile
Hora: 17:00 horas CDMX
- México vs. Colombia
Hora: 19:00 horas CDMX
Partidos de la Nations League HOY sábado 26 de septiembre
- Eslovenia vs. Escocia
- Islas Feroe vs. Kazajistán
- Islandia vs. Estonia
- San Marino vs. Finlandia
- Bulgaria vs. Luxemburgo
- Inglaterra vs. España
- República Checa vs. Croacia
- Macedonia del Norte vs. Suiza
- Albania vs. Bielorrusia
- Eslovaquia vs. Moldavia
¿Juega Lamine Yamal? Las alineaciones de Inglaterra vs. España por la UEFA Nations League 2026-27
En sintesis
- México enfrenta a Colombia a las 19:00 horas en amistoso internacional de Fecha FIFA.
- Inglaterra juega contra España este sábado en el partido más destacado de Nations League.
- Estados Unidos ante Perú y Canadá frente a Chile completan la cartelera de amistosos.