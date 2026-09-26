¿Qué amistosos internacionales se juegan HOY sábado 26 de septiembre por la fecha FIFA?

Este sábado 26 de septiembre continúa la Fecha FIFA con varios amistosos internacionales y una nueva jornada de la UEFA Nations League, con partidos destacados en Europa y América.

A poco tiempo de haber finalizado el Mundial 2026, las selecciones vuelven a reunirse para una nueva Fecha FIFA de septiembre-octubre, que tiene como protagonistas a grandes amistosos internacionales y a la UEFA Nations League en Europa. Desde hace varios días ya se disputaron diferentes encuentros y este sábado continúa una jornada cargada de futbol.

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Además de los partidos correspondientes a la primera jornada de la Nations League, varias selecciones disputan sus respectivos amistosos internacionales. Algunos de ellos prometen ser atractivos por los nombres de los equipos que estarán frente a frente y servirán como preparación para los próximos desafíos internacionales.

El partido más destacado de los amistosos será el México vs. Colombia, con el Tri buscando comenzar de la mejor manera una nueva etapa tras la salida de Javier “Vasco” Aguirre. El encuentro también marcará uno de los primeros desafíos del proyecto encabezado por Rafael Márquez.

Amistosos internacionales de HOY sábado 26 de septiembre

Estados Unidos vs. Perú

Hora: 14:30 horas CDMX

14:30 horas CDMX Canadá vs. Chile

Hora: 17:00 horas CDMX

17:00 horas CDMX México vs. Colombia

Hora: 19:00 horas CDMX

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Partidos de la Nations League HOY sábado 26 de septiembre

Eslovenia vs. Escocia

Islas Feroe vs. Kazajistán

Islandia vs. Estonia

San Marino vs. Finlandia

Bulgaria vs. Luxemburgo

Inglaterra vs. España

República Checa vs. Croacia

Macedonia del Norte vs. Suiza

Albania vs. Bielorrusia

Eslovaquia vs. Moldavia

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