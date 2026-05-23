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George Russell ganó la carrera Sprint del GP de Canadá 2026: así quedaron las tablas de posiciones de la F1

El británico se consagró en la sprint en el Circuito Gilles-Villeneuve y hubo polémica por peleas entre ambos pilotos de Mercedes.

George Russell ganó la sprint de Canadá
© Getty ImagesGeorge Russell ganó la sprint de Canadá

Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Canadá 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Circuito Gilles-Villeneuve y George Russell se llevó el triunfo que da continuidad al dominio de Mercedes en este inicio de temporada.

George Russell y Kimi Antonelli lucharon en las primeras vueltas y hubo toques entre ambos, al punto de que Toto Wolff tuvo que intervenir en la radio para calmar al italiano.

Por otro lado, Checo Pérez finalizó 11° en la sprint de Canadá y logró su mejor resultado con Cadillac pese a que no pudo sumar puntos. Con respecto a Franco Colapinto, el argentino largó 13° y terminó 9° después de una buena largada y maniobras de sobrepaso.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Canadá 2026

  1. George Russell – 8 puntos
  2. Lando Norris – 7 puntos
  3. Kimi Antonelli – 6 puntos
  4. Oscar Piastri – 5 puntos
  5. Charles Leclerc – 4 puntos
  6. Lewis Hamilton – 3 puntos
  7. Max Verstappen – 2 puntos
  8. Arvid Lindblad – 1 punto
  9. Franco Colapinto
  10. Carlos Sainz
  11. Checo Pérez
  12. Liam Lawson
  13. Gabriel Bortoleto
  14. Nico Hulkenberg
  15. Esteban Ocon
  16. Lance Stroll
  17. Valtteri Bottas
  18. Oliver Bearman
  19. Alex Albon
  20. Pierre Gasly
  21. Fernando Alonso
  22. Isack Hadjar
George Russell se llevó el triunfo en la sprint (Fórmula 1)

George Russell se llevó el triunfo en la sprint (Fórmula 1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos
  2. George Russell (Mercedes) – 88 puntos
  3. Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
  4. Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
  5. Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos
  8. Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 10 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
  11. Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
  12. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos
  13. Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
  14. Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
  15. Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 1 punto
  17. Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
  18. Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
  19. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  20. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  21. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
  22. Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

  1. Mercedes – 194 puntos
  2. Ferrari – 117 puntos
  3. McLaren – 106 puntos
  4. Red Bull Racing – 32 puntos
  5. Alpine – 23 puntos
  6. Haas – 18 puntos
  7. Racing Bulls – 15 puntos
  8. Williams – 5 puntos
  9. Audi – 2 puntos
  10. Cadillac – 0 puntos
  11. Aston Martin – 0 puntos
Patricio Hechem
Patricio Hechem
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