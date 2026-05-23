El británico se consagró en la sprint en el Circuito Gilles-Villeneuve y hubo polémica por peleas entre ambos pilotos de Mercedes.

Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Canadá 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Circuito Gilles-Villeneuve y George Russell se llevó el triunfo que da continuidad al dominio de Mercedes en este inicio de temporada.

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George Russell y Kimi Antonelli lucharon en las primeras vueltas y hubo toques entre ambos, al punto de que Toto Wolff tuvo que intervenir en la radio para calmar al italiano.

Por otro lado, Checo Pérez finalizó 11° en la sprint de Canadá y logró su mejor resultado con Cadillac pese a que no pudo sumar puntos. Con respecto a Franco Colapinto, el argentino largó 13° y terminó 9° después de una buena largada y maniobras de sobrepaso.

Resultado de la carrera Sprint del GP de Canadá 2026

George Russell – 8 puntos Lando Norris – 7 puntos Kimi Antonelli – 6 puntos Oscar Piastri – 5 puntos Charles Leclerc – 4 puntos Lewis Hamilton – 3 puntos Max Verstappen – 2 puntos Arvid Lindblad – 1 punto Franco Colapinto Carlos Sainz Checo Pérez Liam Lawson Gabriel Bortoleto Nico Hulkenberg Esteban Ocon Lance Stroll Valtteri Bottas Oliver Bearman Alex Albon Pierre Gasly Fernando Alonso Isack Hadjar

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George Russell se llevó el triunfo en la sprint (Fórmula 1)

Tabla del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos George Russell (Mercedes) – 88 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos Lando Norris (McLaren) – 58 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 10 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos Alexander Albon (Williams) – 1 punto Esteban Ocon (Haas) – 1 punto Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos

Tabla del Campeonato de Constructores 2026

Mercedes – 194 puntos Ferrari – 117 puntos McLaren – 106 puntos Red Bull Racing – 32 puntos Alpine – 23 puntos Haas – 18 puntos Racing Bulls – 15 puntos Williams – 5 puntos Audi – 2 puntos Cadillac – 0 puntos Aston Martin – 0 puntos