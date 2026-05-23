Se repartieron los primeros puntos del Gran Premio de Canadá 2026. Este sábado se disputó la carrera Sprint en el Circuito Gilles-Villeneuve y George Russell se llevó el triunfo que da continuidad al dominio de Mercedes en este inicio de temporada.
George Russell y Kimi Antonelli lucharon en las primeras vueltas y hubo toques entre ambos, al punto de que Toto Wolff tuvo que intervenir en la radio para calmar al italiano.
Por otro lado, Checo Pérez finalizó 11° en la sprint de Canadá y logró su mejor resultado con Cadillac pese a que no pudo sumar puntos. Con respecto a Franco Colapinto, el argentino largó 13° y terminó 9° después de una buena largada y maniobras de sobrepaso.
Resultado de la carrera Sprint del GP de Canadá 2026
- George Russell – 8 puntos
- Lando Norris – 7 puntos
- Kimi Antonelli – 6 puntos
- Oscar Piastri – 5 puntos
- Charles Leclerc – 4 puntos
- Lewis Hamilton – 3 puntos
- Max Verstappen – 2 puntos
- Arvid Lindblad – 1 punto
- Franco Colapinto
- Carlos Sainz
- Checo Pérez
- Liam Lawson
- Gabriel Bortoleto
- Nico Hulkenberg
- Esteban Ocon
- Lance Stroll
- Valtteri Bottas
- Oliver Bearman
- Alex Albon
- Pierre Gasly
- Fernando Alonso
- Isack Hadjar
George Russell se llevó el triunfo en la sprint (Fórmula 1)
Tabla del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 106 puntos
- George Russell (Mercedes) – 88 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 63 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 58 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 54 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 48 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 28 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 17 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 10 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 10 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 7 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 5 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 4 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 4 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 2 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 1 punto
- Esteban Ocon (Haas) – 1 punto
- Nico Hulkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 0 puntos
Tabla del Campeonato de Constructores 2026
- Mercedes – 194 puntos
- Ferrari – 117 puntos
- McLaren – 106 puntos
- Red Bull Racing – 32 puntos
- Alpine – 23 puntos
- Haas – 18 puntos
- Racing Bulls – 15 puntos
- Williams – 5 puntos
- Audi – 2 puntos
- Cadillac – 0 puntos
- Aston Martin – 0 puntos