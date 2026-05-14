La máxima categoría del automovilismo no aparece en la grilla de eventos para estos días. El motivo de su falta

En un comienzo de año con más parates que carreras, los aficionados de la Fórmula 1 se han encontrado ante una nueva desilusión al repasar la agenda del fin de semana. Es que entre el viernes 15 y el domingo 17 de mayo no habrá acción en la disciplina reina del automovilismo, luego de tampoco haber tenido actividad la semana pasada.

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No ha sido un inicio de temporada agradable para los amantes de la velocidad: pausas constantes, circuitos levantados y Grandes Premios poco atrapantes han acompañado estos meses. Y en esta oportunidad, vuelve a darse un parate estipulado por la organización de la F1, que nada tiene que ver con una situación imprevista o fuera de planes.

En esta oportunidad, en este fin de semana de mayo no tendremos carrera ya que habitualmente se corría el GP de Emilia-Romaña pero se levantó. El famoso circuito de Imola no tuvo su contrato renovado para el 2026, por lo que salió del calendario de la Fórmula 1. De este modo, esta fecha del año quedó ‘vacía’ para no salirse de las usuales 24 tandas.

Bajo estas circunstancias, se decidió no incluir otro Gran Premio en estos días 15, 16 y 17 del mes, para mejorar la logística, reducir viajes y priorizar el descanso de pilotos y equipos. Por ello, no se volverá a tener acción formal sino hasta la otra semana, luego de la cual, a ser pacientes, habrá otro receso: la que viene será la segunda y última carrera de mayo.

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Mientras que para muchos estos parones del calendario son desesperantes, al mexicano Sergio Pérez le viene bien y aprovecha cada segundo. En estos recesos, se dedica a realizar intenso entrenamiento físico, ejercicios de simulador y trabajo técnico con el equipo y el auto. Además, encuentra tiempo para cumplir con patrocinadores y acciones comerciales.

El próximo circuito, según establece el calendario de la temporada 2026 de la F1, será el GP de Canadá, que tiene lugar en el “Circuit Gilles Villeneuve” de Notre-Dame en Montreal. Esta pista, recordada por su ‘Muro de los Campeones’, contará con práctica libre, clasificación sprint, carrera sprint, clasificación y carrera principal: será los días 22, 23 y 24 de mayo.

Piedra libre para Checo Pérez pensando en Canadá [Foto: Getty]

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Los próximos Grandes Premios en el calendario 2026 de la Fórmula 1: