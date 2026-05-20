¡Lo que todos querían saber! La Selección Mexicana va quedando conformada con vistas a la cita esperada por todos a mitad de año: ya hay 24 plazas definidas en la lista. Aprovechando la concentración del ‘Tri’ con muchos de los futuros integrantes de la convocatoria final, el cuerpo técnico tiene prácticamente todo listo para ir a jugar el Mundial 2026.

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El plazo para entregar a FIFA la nómina definitiva para la Copa del Mundo está a la vuelta de la esquina: Javier Aguirre tiene tiempo hasta el 30 de mayo para quitarse las dudas. Ese día será el límite para presentar ante la entidad organizadora el listado de nombres que representarán a México en la prestigiosa competencia internacional.

De acuerdo a la información que reveló David Medrano, reconocido periodista de TV Azteca, el ‘Vasco’ posee dos plazas vacantes para ocho jugadores. Según su reporte, los demás lugares de la lista de la Selección Mexicana para el Mundial ya están todos ocupados, con solo esos dos únicos cupos pendientes. Además, dio a conocer cuáles son los aspirantes.

Los 24 confirmados en la lista de México para el Mundial 2026:

Alexis Vega – Toluca – Delantero. Álvaro Fidalgo – Real Betis – Medio. Armando González – Chivas de Guadalajara – Delantero. Brian Gutiérrez – Chivas de Guadalajara – Medio. Carlos Acevedo – Santos Laguna – Portero. César Montes – FC Lokomotiv – Defensa. Edson Álvarez – Fenerbahce – Defensa. Erik Lira – Cruz Azul – Medio. Gilberto Mora – Xolos de Tijuana – Medio. Guillermo Martínez – Pumas UNAM – Delantero. Guillermo Ochoa – AEL Limassol – Portero. Israel Reyes – Club América – Defensa. Jesús Gallardo – Toluca – Defensa. Johan Vásquez – Genoa – Defensa. Jorge Sánchez – PAOK – Defensa. Julián Quiñones – Al Qadisiyah – Delantero. Luis Romo – Chivas de Guadalajara – Medio. Mateo Chávez – AZ Alkmaar – Defensa. Obed Vargas – Atlético Madrid – Medio. Orbelín Pineda – AEK Atenas – Medio. Raúl Jiménez – Fulham – Delantero. Raúl Rangel – Chivas de Guadalajara – Portero. Roberto Alvarado – Chivas de Guadalajara – Delantero. Santiago Giménez – AC Milan – Delantero.

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Los aspirantes a las 2 plazas vacantes en la lista de México para el Mundial 2026:

La información destapada por el corresponsal en cuestión apunta que estos son los ocho candidatos a ocupar los dos lugares restantes que quedan en la convocatoria: