Se completó el primer día del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 accidentada con varios problemas con distintos pilotos y en la que Mercedes siguió dominando, un golpe de Fernando Alonso también repercutió en la clasificación sprint.
Al igual que en los Libres 1, Mercedes otra vez dio el golpe y George Russell se quedó con la pole en Canadá. Kimi Antonelli y Lando Norris completaron el podio en el Circuito Gilles-Villeneuve.
Resultado de la clasificación Sprint del GP de Canadá 2026
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Alex Albon (Williams)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
Orden de eliminación de la Sprint quali del GP de Canadá 2026
SQ1:
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Alex Albon (Williams)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
SQ2:
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Esteban Ocon (Haas)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
SQ3:
- George Russell (Mercedes)
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isaac Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Carlos Sainz (Williams)
En síntesis
- George Russell se quedó con la pole.
- Kimi Antonelli y Lando Norris completaron el podio
- Fernando Alonso chocó en la SQ1.