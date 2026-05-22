Se definió el orden de largada para la carrera sprint del fin de semana en Canadá. Conoce quién se quedó con la pole.

Se completó el primer día del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Tras una Práctica Libre 1 accidentada con varios problemas con distintos pilotos y en la que Mercedes siguió dominando, un golpe de Fernando Alonso también repercutió en la clasificación sprint.

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Al igual que en los Libres 1, Mercedes otra vez dio el golpe y George Russell se quedó con la pole en Canadá. Kimi Antonelli y Lando Norris completaron el podio en el Circuito Gilles-Villeneuve.

Resultado de la clasificación Sprint del GP de Canadá 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Carlos Sainz (Williams) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Franco Colapinto (Alpine) Esteban Ocon (Haas) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Alex Albon (Williams) Liam Lawson (Racing Bulls)

Orden de eliminación de la Sprint quali del GP de Canadá 2026

SQ1:

Liam Lawson (Racing Bulls)

Alex Albon (Williams)

Sergio Pérez (Cadillac)

Valtteri Bottas (Cadillac)

Pierre Gasly (Alpine)

Lance Stroll (Aston Martin)

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SQ2:

Nico Hülkenberg (Audi)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Franco Colapinto (Alpine)

Esteban Ocon (Haas)

Oliver Bearman (Haas)

Fernando Alonso (Aston Martin)

SQ3:

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Charles Leclerc (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Isaac Hadjar (Red Bull)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Carlos Sainz (Williams)

En síntesis

George Russell se quedó con la pole.

Kimi Antonelli y Lando Norris completaron el podio

Fernando Alonso chocó en la SQ1.