Alex Albon chocó y generó una bandera roja en la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Canadá

El piloto tailandés provocó una bandera roja en la Práctica Libre 1 después de chocar. Alex Albon salió del monoplaza sin problemas físicos.

Este viernes 22 de mayo comenzó oficialmente el Gran Premio de Canadá y el fin de semana comenzó de manera accidentada para algunos pilotos. Alex Albon fue uno de los pilotos que tuvieron complicaciones.

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Cuando faltaba un poco más de media hora para que termine la Práctica Libre 1 del Gran Premio, Alex Albon chocó contra el muro y le provocó destrozos al monoplaza. Por suerte el piloto tailandés pudo salir del coche sin problemas y está bien físicamente.

📹 Así ha sido el accidente de Alex Albon#F1 #CanadianGP 🇨🇦pic.twitter.com/DFUpOyL2QU — The Finish Line 🏁 (@TFinishLine_) May 22, 2026

Como se ve en las imágenes, lamentablemente el golpe de Alex Albon se produce luego de pisar a una marmota. El circuito de Canadá es conocido por distintos sucesos que han ocurrido con animales y este fin de semana no fue la excepción.

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Por otra parte, Franco Colapinto es otro de los accidentados ya que se le quedó el monoplaza en la primera vuelta tras un conflicto en la unidad de potencia. La primera bandera roja de la Práctica Libre 1 fue generada por Liam Lawson, quien en este caso no chocó pero el coche de Racing Bulls se le frenó por un problema hidráulico que no le permitió continuar con el ensayo al neozelandés.

En síntesis