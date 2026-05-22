Este viernes 22 de mayo se hizo oficial la convocatoria de 26 futbolistas de Inglaterra para el Mundial 2026. La nómina del entrenador Thomas Tuchel dejó mucha polémica en el debate futbolero en general por la ausencia de algunos jugadores.

Publicidad

Cole Palmer, Phil Foden y Trent Alexander-Arnold son algunos de los futbolistas de más renombre que se quedaron afuera de la lista del Mundial. Thomas Tuchel eligió futbolistas de otro perfil que muestran cuál será la intención de Inglaterra en la Copa del Mundo.

El motivo de sus ausencias

“Desde el primer día tuvimos claro que nuestro objetivo era formar el mejor equipo posible, lo cual no significa necesariamente contar con los 26 jugadores con más talento“, aseguró Thomas Tuchel en la conferencia de prensa luego del anuncio de la lista oficial de Inglaterra.

En el caso de Cole Palmer y Phil Foden, ambos han tenido una temporada complicada. En relación al primero, el futbolista del Chelsea sufrió varias lesiones que no le permitieron tomar regularidad, pero además jugó en un equipo muy irregular en el que atravesó cambios de entrenadores y distintas dificultades.

Publicidad

Trent Alexander-Arnold no jugará el Mundial 2026 (Getty Images)

Por el lado de Phil Foden, el inglés no tuvo problemas de lesiones pero fue suplente en el Manchester City casi toda la temporada. Thomas Tuchel ha intentado darle oportunidades a ambos futbolistas y por ejemplo los dos fueron titulares en la derrota por 1-0 ante Japón en marzo.

Sin embargo, ninguno de los jugadores ha rendido como el técnico esperaba. Trent Alexander-Arnold nunca pareció ser un futbolista del gusto de Thomas Tuchel y solo fue convocado una vez por Thomas Tuchel, por eso su ausencia no llama tanto la atención en este caso.

Publicidad

“Los equipos ganan campeonatos y lo que estamos intentando conseguir solo se puede lograr siendo un equipo”, remarcó el entrenador alemán en la conferencia de prensa al explicar los motivos de su convocatoria.

En definitiva, más allá de la buena o mala actualidad, Thomas Tuchel eligió futbolistas más físicos y verticales para su idea de juego porque no solo dejó de lado a Cole Palmer o a Phil Foden sino también a jugadores como Morgan Gibbs-White, Jarrod Bowen y Myles Lewis-Skelly.

La convocatoria de Inglaterra

Porteros:

Dean Henderson (Crystal Palace)

Jordan Pickford (Everton)

James Trafford (Manchester City).

Publicidad

Defensores:

Dan Burn (Newcastle)

Marc Guéhi (Manchester City)

Reece James (Chelsea)

Ezri Konsa (Aston Villa)

Tino Livramento (Newcastle)

Nico O’Reilly (Manchester City)

Jarell Quansah (Bayer Leverkusen)

Djed Spence (Tottenham)

John Stones (Manchester City)

Mediocampistas:

Elliot Anderson (Nottingham Forest)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Eberechi Eze (Arsenal)

Jordan Henderson (Brentford)

Kobbie Mainoo (Manchester United)

Declan Rice (Arsenal)

Morgan Rogers (Aston Villa)

Delanteros:

Anthony Gordon (Newcastle)

Harry Kane (Bayern Munich)

Noni Madueke (Arsenal)

Marcus Rashford (Barcelona)

Bukayo Saka (Arsenal)

Ivan Toney (Al-Ahli)

Ollie Watkins (Aston Villa)

Publicidad

En síntesis