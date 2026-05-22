La primera y única sesión de libres llegó a su fin. Fue un ensayo accidentado con dos banderas roja

El Gran Premio de Canadá 2026 comenzó oficialmente este viernes 22 de mayo con la Práctica Libre 1. Después de dos semanas de parón en la Fórmula 1 tras lo sucedido en Miami, ahora los pilotos se preparan para la clasificación de la sprint que comenzará a las 14:30 hs (CDMX).

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Fue una Práctica Libre 1 accidentada: Alex Albon se golpeó contra el muro que provocó una bandera roja, mientras que Franco Colapinto y Liam Lawson no pudieron hacer un ensayo completo por problemas en la unidad de motor y en la hidráulica, respectivamente. Esteban Ocon terminó chocando sobre el final.

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Canadá

Kimi Antonelli (Mercedes) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Nico Hulkenberg (Audi) Fernando Alonso (Aston Martin) Gabriel Bortoleto (Audi) Isaac Hadjar (Red Bull) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Carlos Sainz (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine)

Mercedes dominó en los libres de Canadá (Getty Images)

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¿Qué sigue en el GP de Canadá 2026?

Clasificación de la Sprint – Viernes 22 de mayo