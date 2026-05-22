El Gran Premio de Canadá 2026 comenzó oficialmente este viernes 22 de mayo con la Práctica Libre 1. Después de dos semanas de parón en la Fórmula 1 tras lo sucedido en Miami, ahora los pilotos se preparan para la clasificación de la sprint que comenzará a las 14:30 hs (CDMX).
Fue una Práctica Libre 1 accidentada: Alex Albon se golpeó contra el muro que provocó una bandera roja, mientras que Franco Colapinto y Liam Lawson no pudieron hacer un ensayo completo por problemas en la unidad de motor y en la hidráulica, respectivamente. Esteban Ocon terminó chocando sobre el final.
Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Canadá
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Nico Hulkenberg (Audi)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Isaac Hadjar (Red Bull)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alex Albon (Williams)
- Carlos Sainz (Williams)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Oliver Bearman (Haas)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Franco Colapinto (Alpine)
Mercedes dominó en los libres de Canadá (Getty Images)
¿Qué sigue en el GP de Canadá 2026?
Clasificación de la Sprint – Viernes 22 de mayo
- México – 14:30 hs
- Costa Rica/Belice/El Salvador – 14:30 hs
- Panamá/Colombia/Perú/Ecuador – 15:30 hs
- Venezuela/Chile/Bolivia/Puerto Rico/República Dominicana – 16:30 hs
- Argentina – 17:30 hs
- Uruguay/Paraguay – 17:30 hs