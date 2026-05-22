Tras los reclamos de los fans, las autoridades fueron criteriosas con la elección de la sede del juego internacional.

Los aficionados futboleros tendrán escasas propuestas deportivas para sintonizar este viernes en la grilla televisiva. Dentro de lo que sí habrá para ver en la televisión nacional, surge como el plato fuerte el amistoso entre México y Ghana. El ‘Tri’ reanuda su actividad en este 2026 con una prueba interesante ante el combinado africano de gran portento.

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La Selección Mexicana continúa atravesando el proceso de puesta a punto con vistas a la Copa Mundial de la FIFA, y se alista para afrontar una semana clave en ese sentido. Este será el primero de tres desafíos consecutivos que tendrá el equipo de Javier Aguirre, que se verá las caras ante seleccionados extranjeros para seguir aceitando detalles.

Tras los últimos compromisos del combinado nacional, se generó un revuelo por los reclamos de parte del público en torno a las sedes elegidas para os juegos del Tri. Los fanáticos reclamaron que no quieren más partidos en Estados Unidos, ya que no son muchos los mexicanos que podrían asistir a los mismos, como sí lo harían en casa en gran medida.

Escuchando ese pedido generalizado, las autoridades trajeron al país el amistoso de este viernes por la noche ante Ghana. La Selección Mexicana regresa al territorio nacional para disputar el encuentro de hoy rumbo al Mundial. Una multitud se hará presente en esta ocasión para acompañar al equipo del ‘Vasco’ a un mes del torneo intercontinental.

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En este sentido, el recinto escogido para el desarrollo del cotejo del día de la fecha ha sido el Estadio Cuauhtémoc. El establecimiento ex mundialista será el anfitrión del México-Ghana, y desde temprano acogerá a los simpatizantes. El edificio ubicado en Puebla y donde juega el club de la ciudad, tendrá el privilegio de ser el huésped del ‘Tri’.

México vs. Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc [Foto: Getty]

El Estadio Cuauhtémoc cuenta con una capacidad para hasta 51 mil espectadores, por lo que se aguarda una entrada importante de los aficionados esta noche. La Selección Mexicana vuelve a suelo nacional y los espectadores irán a la cancha en busca de encontrarse con un equipo con el cual de a poco puedan volver a sentirse identificados.