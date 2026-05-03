La carrera principal del Gran Premio de Miami 2026 sigue sufriendo modificaciones. En primer lugar, el horario de largada se adelantó para intentar evitar las tormentas eléctricas y ahora se confirmó la descalificación de Isack Hadjar.

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El piloto francés de Red Bull Racing había clasificado noveno entre Pierre Gasly y Franco Colapinto, pero finalmente saldrá desde el fondo de la parrilla por irregularidades en su monoplaza en la quali del sábado.

“Fue descalificado de la clasificación cuando se descubrió que una pequeña sección del piso en los lados izquierdo y derecho de su coche sobresalía del volumen de referencia“, comunicó Red Bull Racing esta misma mañana.

Team Update ℹ️



Isack will start today’s race from the back of the grid, as he was disqualified from qualifying when it was found that a small section of the left and right hand sides floorboard on his car were protruding out of the reference volume.



Laurent Mekies 🗣️ “We made a… pic.twitter.com/tuIqqsXkAL — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) May 3, 2026

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Asimismo, el jefe de equipo -Laurent Mekies- asumió la equivocación y se disculpó públicamente tanto con Hadjar como con los aficionados. “Cometimos un error y respetamos la decisión de los comisarios“, comenzó diciendo en declaraciones publicadas por el equipo.

“No se pretendía ni se obtuvo ninguna ventaja de rendimiento de este error. Aprenderemos de este incidente y evaluaremos nuestros procesos para entender cómo ocurrió y tomar medidas para asegurar que no vuelva a suceder”, completó Mekies.

La nueva parrilla de salida actualizada del GP de Miami

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Franco Colapinto (Alpine) Pierre Gasly (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Alexander Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac) Sergio Pérez (Cadillac) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull)

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En síntesis