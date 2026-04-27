La Fórmula 1 volvió a contar con la presencia de Sergio Pérez en 2026 luego del año sabático que tuvo el piloto mexicano tras su despido de Red Bull Racing en diciembre de 2024. El tapatío había sido una garantía el equipo de las bebidas energéticas en los años de éxito de la escudería, pero terminó siendo el chivo expiatorio de una innegable debacle interna.

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Tras la salida de Checo, ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda pudieron conseguir buenos resultados con el segundo coche y tanto aficionados como expertos comenzaron a poner en tela de juicio la decisión del despido del mexicano.

Este domingo, Bolavip México tuvo la posibilidad de platicar con Ayrton Ruiz -periodista de ESPN especializado en Fórmula 1- en el marco del Road Show de Franco Colapinto en Buenos Aires y el argentino tildó de injusta la salida de Checo de Red Bull.

“Su salida de Red Bull fue injusta. Nos dimos cuenta el año pasado que el segundo auto no estaba a la altura de las circunstancias y particularmente yo nunca dudé de Checo Pérez, bastaba con ver el auto del año pasado, lo lejos que estaba de Verstappen“, manifestó Ayrton.

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Más adelante, Ruiz opinó que Max podría haber conseguido el Mundial de 2025 con Sergio Pérez al lado: “Nadie mejor que un piloto de mucha experiencia, como Checo, para ayudar a Verstappen a conseguir el título. Estuvo a dos puntos, creo que con otro tipo de piloto (como compañero) lo habría logrado. Ahí me parece que Red Bull, sin Checo, perdió mucho“.

El lugar que ocupa Checo Pérez en la historia del automovilismo latinoamericano

“Así como Colapinto para Argentina es la punta de lanza que rompe una pared fría de la relación de Argentina con la Fórmula 1, creo que Checo Pérez ocupa ese lugar para Latinoamérica. Lo de Checo fue pasional, escapándole a Brasil, más hispanoamericano, algo muy relevante para la categoría”, aseguró Ayrton Ruiz.

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Además, el periodista argentino añadió: “Se ganó un lugar importante en Force India y después lo va a buscar nada más y nada menos que Red Bull. En la era moderna, si hay equipos que han predominado son Red Bull y Mercedes, y Checo fue parte de uno de ellos. Tal cual lo dijo Colapinto, le ha servido a muchos latinamericanos para proyectarse en la categoria“.

En síntesis