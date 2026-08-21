¿Por qué Isack Hadjar no corre el Gran Premio de Países Bajos 2026 de la F1?

El piloto francés será reemplazado por Liam Lawson en Red Bull Racing este fin de semana. Conoce el motivo de su ausencia.

La Fórmula 1 regresa este fin de semana con el Gran Premio de Países Bajos 2026. Luego de casi un mes de inactividad en el que los pilotos se tomaron vacaciones, la Máxima vuelve al ruedo en lo que será la 12° cita de la temporada.

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No obstante, se confirmó la ausencia de un piloto: Isack Hadjar. El compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing no se subirá al monoplaza en ninguna de las sesiones y todavía no tiene fecha confirmada de regreso.

¿Por qué no corre Isack Hadjar en el GP de Países Bajos 2026?

Tal como confirmó la Fórmula 1, Isack Hadjar se pierde el Gran Premio de Países Bajos por una lesión. Puntualmente, el piloto francés de Red Bull se fracturó una de sus muñecas entrenando boxeo en los días previos a la reanudación de las actividades y no está apto para este fin de semana.

BREAKING: Isack Hadjar will miss this weekend's Dutch Grand Prix due to injury



Liam Lawson will replace him at Red Bull Racing



We hope to see Isack soon after a speedy recovery! #F1 #DutchGP pic.twitter.com/gjoT4MjMhr — Formula 1 (@F1) August 19, 2026

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Su asiento será ocupado por Liam Lawson, quien ya tuvo una decepcionante etapa como piloto titular de Red Bull (duró dos carreras en la temporada 2025). Asimismo, el lugar de Lawson en Racing Bulls lo tomará el piloto japonés Yuki Tsunoda.

Horarios y cronograma del GP de Países Bajos 2026

Viernes 21 de agosto Práctica Libre 1: 04:30 hs Clasificación sprint: 08:30 hs

Sábado 22 de agosto Sprint: 04:00 hs Clasificación: 08:00 hs

Domingo 23 de agosto Carrera principal: 07:00 hs



* Horario correspondiente a CDMX.