Este sábado 7 de diciembre se disputó la última clasificación de la Fórmula 1 en 2024. Lando Norris fue el poleman en el Gran Premio de Abu Dhabi y lo siguieron Oscar Piastri, Carlos Sainz y Nico Hulkenberg para completar los primeros cuatro casilleros de largada.

Por otro lado, Checo Pérez logró meterse en la Q3 y terminó 10° en la clasificación. Después de lo sucedido en Abu Dhabi, el mexicano reveló que una decisión de la FIA lo perjudicó en la qualy y que por eso no pudo mejorar sus tiempos este sábado.

La queja de Checo Pérez está relacionada a algo que sucedió en la Q1. El tapatío había hecho una buena vuelta que luego fue borrada por la FIA porque supuestamente el piloto de Red Bull había superado los límites de la pista en la curva 1. Ante lo ocurrido, el mexicano le pidió al equipo que revisara la situación porque él creía que no había cometido ningún error.

Mientras tanto, por la decisión de la FIA, Red Bull tomó la determinación de ponerle neumáticos blandos nuevos para que Checo asegurara su lugar en la Q2. Sin embargo, la FIA después le devolvió esa vuelta rápida al mexicano y esto llevó a que el tapatío desperdiciara un set de gomas rojas.

Checo Pérez terminó 10° en la clasificación de Abu Dhabi (IMAGO)

“Bueno, desde el coche es sensible. Sabía que estaba dentro. Tuve las sensaciones porque forcé bastante. Pero a la vez es una pena, creo que no deberían estar sancionando los límites de pista si no pueden controlarlo adecuadamente”, criticó Checo Pérez luego de la clasificación.

“La Q1 comprometió nuestra clasificación porque gastamos un set que nos comprometió el resto”. Por último, el tapatío se quedó con un sabor agridulce: “Ha sido un poco el resumen de la temporada cuando tratas de equilibrar el auto, cuando tratas de añadir un poco de tren delantero, quitas tren trasero y estás en esa parte difícil del balance”.

¿A qué hora es el Gran Premio de Abu Dhabi?

La última carrera de la temporada de la Fórmula 1 comenzará este domingo 8 de diciembre a las 07:00hs (CDMX). Este podría ser el último Gran Premio de Checo Pérez ante la incertidumbre de su futuro en Red Bull y el tapatío espera cerrar el año con un buen resultado.

