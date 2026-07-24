Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Hungría 2026 de la Fórmula 1

Fin de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de Hungría 2026 de la Fórmula 1. La primera sesión del fin de semana estuvo plagada de rookies y el más rápido fue Charles Leclerc, quien no pudo completar la tanda por un desperfecto en su coche sobre el final.

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Otro de los que tuvo que abandonar fue Lance Stroll, quien sufrió una rotura en la suspensión del nuevo monoplaza de Aston Martin: el AMR26B. Ahora bien, quien sí mostró una leve mejoría fue Fernando Alonso con su P13 en la FP1.

Here's a look at what happened to Lance Stroll on the approach to Turn 3 😮#F1 #HungarianGP pic.twitter.com/5a3zFinlZ3 — Formula 1 (@F1) July 24, 2026

El líder del campeonato, Kimi Antonelli, no fue parte de la sesión. Mercedes fue una de las escuderías que eligió el GP de Hungría para cumplir con el reglamento de los rookies, misma razón por la que Franco Colapinto tampoco participó de la Práctica Libre 1.

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Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Hungría 2026

Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Red Bull) George Russell (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Audi) Frederik Vesti (Mercedes) Nico Hülkenberg (Audi) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Lando Norris (McLaren) Esteban Ocon (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Leonardo Fornaroli (McLaren) Ryo Hirakawa (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Paul Aron (Alpine) Colton Herta (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams)

¿Qué sigue en el Gran Premio de Hungría?