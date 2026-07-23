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Cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026 de la F1: fechas y horarios

Hungaroring recibirá la última carrera de la temporada antes del receso de verano. A continuación, toda la información que debes saber sobre el evento.

El Gran Premio de Hungría se corre del 24 al 26 de julio
© Getty ImagesEl Gran Premio de Hungría se corre del 24 al 26 de julio

Se viene la 11° jornada de la temporada 2026 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Hungría. Tras la victoria de Kimi Antonelli en Bélgica, la Máxima se trasladó a Hungaroring para continuar con la gira europea antes del receso de verano.

Este fin de semana será tradicional: tres prácticas libres, clasificación y carrera. Mercedes sigue siendo el gran favorito con Antonelli a la cabeza, pero Ferrari continúa amenazante con Lewis Hamilton ocupando la segunda posición del Mundial de Pilotos.

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Además, en esta carrera se espera una mejoría de Aston Martin, escudería que estará estrenando un nuevo monoplaza en Hungaroring: el AMR26B. A continuación, el cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026.

Fechas y horarios del GP de Hungría 2026

PaísPráctica 1 (Viernes 24/7)Práctica 2 (Viernes 24/7)Práctica 3 (Sábado 25/7)Clasificación (Sábado 25/7)Carrera (Domingo 26/7)
México y Centroamérica05:3009:0004:3008:0007:00
Colombia, Perú, Ecuador, Panamá06:3010:0005:3009:0008:00
Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile07:3011:0006:3010:0009:00
Argentina, Uruguay, Paraguay08:3012:0007:3011:0010:00

¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

Luego de la carrera del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 entrará en el receso veraniego y recién regresará a fines de agosto (del 21 al 23) con el Gran Premio de Países Bajos 2026.

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Checo Pérez y Cadillac deberían estar más cerca en el Gran Premio de Hungría

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

  1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
  2. Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
  3. George Russell (Mercedes) – 154 puntos
  4. Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
  5. Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
  6. Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
  7. Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
  8. Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
  9. Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
  10. Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
  11. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
  12. Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
  13. Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
  14. Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
  15. Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
  16. Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
  17. Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
  18. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
  19. Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
  20. Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
  21. Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
  22. Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

En síntesis

  • Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 con 204 puntos.
  • El Gran Premio de Hungría se correrá el domingo 26 de julio.
  • Aston Martin estrenará su nuevo monoplaza AMR26B en el circuito de Hungaroring.
Leandro Barraza
Leandro Barraza
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