Cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026 de la F1: fechas y horarios

Hungaroring recibirá la última carrera de la temporada antes del receso de verano. A continuación, toda la información que debes saber sobre el evento.

Se viene la 11° jornada de la temporada 2026 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Hungría. Tras la victoria de Kimi Antonelli en Bélgica, la Máxima se trasladó a Hungaroring para continuar con la gira europea antes del receso de verano.

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Este fin de semana será tradicional: tres prácticas libres, clasificación y carrera. Mercedes sigue siendo el gran favorito con Antonelli a la cabeza, pero Ferrari continúa amenazante con Lewis Hamilton ocupando la segunda posición del Mundial de Pilotos.

Además, en esta carrera se espera una mejoría de Aston Martin, escudería que estará estrenando un nuevo monoplaza en Hungaroring: el AMR26B. A continuación, el cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026.

Fechas y horarios del GP de Hungría 2026

País Práctica 1 (Viernes 24/7) Práctica 2 (Viernes 24/7) Práctica 3 (Sábado 25/7) Clasificación (Sábado 25/7) Carrera (Domingo 26/7) México y Centroamérica 05:30 09:00 04:30 08:00 07:00 Colombia, Perú, Ecuador, Panamá 06:30 10:00 05:30 09:00 08:00 Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile 07:30 11:00 06:30 10:00 09:00 Argentina, Uruguay, Paraguay 08:30 12:00 07:30 11:00 10:00

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¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?

Luego de la carrera del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 entrará en el receso veraniego y recién regresará a fines de agosto (del 21 al 23) con el Gran Premio de Países Bajos 2026.

La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos George Russell (Mercedes) – 154 puntos Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos Lando Norris (McLaren) – 103 puntos Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos Alexander Albon (Williams) – 5 puntos Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos

En síntesis

Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 con 204 puntos.

lidera el Mundial de Pilotos 2026 con 204 puntos. El Gran Premio de Hungría se correrá el domingo 26 de julio.

se correrá el domingo 26 de julio. Aston Martin estrenará su nuevo monoplaza AMR26B en el circuito de Hungaroring.