Cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026 de la F1: fechas y horarios

Se viene la 11° jornada de la temporada 2026 de la Fórmula 1: el Gran Premio de Hungría. Tras la victoria de Kimi Antonelli en Bélgica, la Máxima se trasladó a Hungaroring para continuar con la gira europea antes del receso de verano.
Este fin de semana será tradicional: tres prácticas libres, clasificación y carrera. Mercedes sigue siendo el gran favorito con Antonelli a la cabeza, pero Ferrari continúa amenazante con Lewis Hamilton ocupando la segunda posición del Mundial de Pilotos.
Además, en esta carrera se espera una mejoría de Aston Martin, escudería que estará estrenando un nuevo monoplaza en Hungaroring: el AMR26B. A continuación, el cronograma completo del Gran Premio de Hungría 2026.
Fechas y horarios del GP de Hungría 2026
|País
|Práctica 1 (Viernes 24/7)
|Práctica 2 (Viernes 24/7)
|Práctica 3 (Sábado 25/7)
|Clasificación (Sábado 25/7)
|Carrera (Domingo 26/7)
|México y Centroamérica
|05:30
|09:00
|04:30
|08:00
|07:00
|Colombia, Perú, Ecuador, Panamá
|06:30
|10:00
|05:30
|09:00
|08:00
|Venezuela, Rep. Dom., Bolivia, Puerto Rico, Chile
|07:30
|11:00
|06:30
|10:00
|09:00
|Argentina, Uruguay, Paraguay
|08:30
|12:00
|07:30
|11:00
|10:00
¿Cuándo vuelve la Fórmula 1?
Luego de la carrera del Gran Premio de Hungría, la Fórmula 1 entrará en el receso veraniego y recién regresará a fines de agosto (del 21 al 23) con el Gran Premio de Países Bajos 2026.
La tabla de posiciones del Mundial de Pilotos 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes) – 204 puntos
- Lewis Hamilton (Ferrari) – 159 puntos
- George Russell (Mercedes) – 154 puntos
- Charles Leclerc (Ferrari) – 126 puntos
- Lando Norris (McLaren) – 103 puntos
- Oscar Piastri (McLaren) – 92 puntos
- Max Verstappen (Red Bull) – 91 puntos
- Isack Hadjar (Red Bull) – 60 puntos
- Pierre Gasly (Alpine) – 42 puntos
- Liam Lawson (Racing Bulls) – 39 puntos
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 22 puntos
- Franco Colapinto (Alpine) – 19 puntos
- Oliver Bearman (Haas) – 18 puntos
- Gabriel Bortoleto (Audi) – 10 puntos
- Carlos Sainz (Williams) – 6 puntos
- Alexander Albon (Williams) – 5 puntos
- Esteban Ocon (Haas) – 3 puntos
- Fernando Alonso (Aston Martin) – 1 punto
- Sergio Pérez (Cadillac) – 0 puntos
- Nico Hülkenberg (Audi) – 0 puntos
- Valtteri Bottas (Cadillac) – 0 puntos
- Lance Stroll (Aston Martin) – 0 puntos
En síntesis
- Kimi Antonelli lidera el Mundial de Pilotos 2026 con 204 puntos.
- El Gran Premio de Hungría se correrá el domingo 26 de julio.
- Aston Martin estrenará su nuevo monoplaza AMR26B en el circuito de Hungaroring.