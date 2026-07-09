La Fórmula 1 dejará de contar con un piloto mexicano. Si bien Checo Pérez tiene su lugar asegurado en Cadillac como la cabeza del proyecto, quien dejará de pilotar en la Máxima es Patricio O’Ward, reserva del equipo McLaren.
Pato se desempeña desde 2020 como piloto de Arrow McLaren en IndyCar Series y, en paralelo, también participó de varias sesiones de Práctica Libre 1 en la Fórmula 1. Sin embargo, el propio O’Ward solicitó su desvinculación.
Pato O’Ward en la FP1 del GP de México 2025 (Getty Images)
“Ya no me entusiasma pilotar un Fórmula 1, así que he solicitado amablemente ser desvinculado de todos mis servicios en la Fórmula 1“, manifestó en declaraciones recogidas por Motorsport.
“No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. En la IndyCar es donde soy feliz“, completó el oriundo de Guadalajara. De esta manera, queda prácticamente confirmado que no volveremos a ver a O’Ward en un Gran Premio de la F1 con la escudería McLaren.
Pato O’Ward está quinto en la tabla de posiciones de la IndyCar Series 2026
|Posición
|Piloto
|Equipo
|Puntos
|1
|Álex Palou
|Chip Ganassi Racing
|374
|2
|David Malukas
|Arrow McLaren
|314
|3
|Kyle Kirkwood
|Andretti Global
|313
|4
|Christian Lundgaard
|Arrow McLaren
|297
|5
|Pato O’Ward
|Arrow McLaren
|257
Charles Leclerc ganó el GP de Gran Bretaña 2026 y Antonelli fue 16°: tablas de posiciones de la F1
En síntesis
- Pato O’Ward solicitó su desvinculación como piloto reserva de McLaren en Fórmula 1.
- 257 puntos posicionan al piloto mexicano en el quinto lugar de la IndyCar Series 2026.
- Checo Pérez continuará en la Fórmula 1 liderando el proyecto del equipo Cadillac.