El piloto mexicano le puso fin a su etapa como reserva de McLaren en la Máxima, pero continuará en la IndyCar.

La Fórmula 1 dejará de contar con un piloto mexicano. Si bien Checo Pérez tiene su lugar asegurado en Cadillac como la cabeza del proyecto, quien dejará de pilotar en la Máxima es Patricio O’Ward, reserva del equipo McLaren.

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Pato se desempeña desde 2020 como piloto de Arrow McLaren en IndyCar Series y, en paralelo, también participó de varias sesiones de Práctica Libre 1 en la Fórmula 1. Sin embargo, el propio O’Ward solicitó su desvinculación.

Pato O’Ward en la FP1 del GP de México 2025 (Getty Images)

“Ya no me entusiasma pilotar un Fórmula 1, así que he solicitado amablemente ser desvinculado de todos mis servicios en la Fórmula 1“, manifestó en declaraciones recogidas por Motorsport.

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“No necesito ser más famoso. No necesito más dinero. En la IndyCar es donde soy feliz“, completó el oriundo de Guadalajara. De esta manera, queda prácticamente confirmado que no volveremos a ver a O’Ward en un Gran Premio de la F1 con la escudería McLaren.

Pato O’Ward está quinto en la tabla de posiciones de la IndyCar Series 2026

Posición Piloto Equipo Puntos 1 Álex Palou Chip Ganassi Racing 374 2 David Malukas Arrow McLaren 314 3 Kyle Kirkwood Andretti Global 313 4 Christian Lundgaard Arrow McLaren 297 5 Pato O’Ward Arrow McLaren 257

En síntesis

Pato O’Ward solicitó su desvinculación como piloto reserva de McLaren en Fórmula 1.

solicitó su desvinculación como piloto reserva de McLaren en Fórmula 1. 257 puntos posicionan al piloto mexicano en el quinto lugar de la IndyCar Series 2026.

posicionan al piloto mexicano en el quinto lugar de la IndyCar Series 2026. Checo Pérez continuará en la Fórmula 1 liderando el proyecto del equipo Cadillac.