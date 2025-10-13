Ferrari atraviesa días turbulentos desde el Gran Premio de Singapur 2025. La mejor posición de la Scudería en Marina Bay fue 6° y Charles Leclerc se quejó públicamente, algo que no sentó bien puertas adentro y que provocó fuertes discusiones internas entre Fred Vasseur –Team Principal– y los ingenieros más importantes de la escudería.

Publicidad

Publicidad

Lewis Hamilton se había mantenido alejado de todo este ruido, pero en las últimas horas rompió el silencio para respaldar públicamente a Vasseur, quien parece estar en la cuerda floja. En declaraciones recogidas por GP Blog, el heptacampeón manifestó sobre Fred: “Siempre le he admirado. Es directo, claramente un competidor feroz“.

Lewis Hamilton con Ferrari (GETTY IMAGES)

En la misma línea, remarcó las virtudes del jefe de equipo y comparó su labor con lo experimentado en otros equipos: “El punto fuerte de Vasseur es el rendimiento del coche. En McLaren y Mercedes se centraban en invertir en otras áreas, y él se centra en la aerodinámica y el rendimiento, y eso es lo que le importa“.

Publicidad

Publicidad

Esta recta final de temporada será crucial para el futuro de un Vasseur que ya sabe lo que es terminar el año con buenas sensaciones. Sin embargo, el presidente de Ferrari, John Elkann, tendría la decisión de reemplazar a Vasseur y el elegido para el puesto sería Christian Horner según ‘F1 Insider’.

ver también Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

La última vez que Ferrari logró un podio

El año de Ferrari no está siendo bueno pese al gran cierre de 2024. El equipo de Maranello no ganó ninguna carrera en lo que va de la temporada de la Fórmula 1 (salvo la Sprint de Hamilton en China) y su último podio fue el 27 de julio, cuando Charles Leclerc finalizó 3° en el Gran Premio de Bélgica.

Encuesta¿Fred Vasseur debe seguir en Ferrari en 2026? ¿Fred Vasseur debe seguir en Ferrari en 2026? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad