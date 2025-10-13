Es tendencia:
Lewis Hamilton rompe el silencio en medio de la crisis de Ferrari y respalda a Fred Vasseur

El siete veces campeón de la Fórmula 1 se había mantenido al margen de todos los rumores, pero salió en defensa del jefe de equipo en la previa del GP de Estados Unidos,

Por Leandro Barraza

Fred Vasseur y Lewis Hamilton con la indumentaria de Ferrari
© GETTY IMAGESFred Vasseur y Lewis Hamilton con la indumentaria de Ferrari

Ferrari atraviesa días turbulentos desde el Gran Premio de Singapur 2025. La mejor posición de la Scudería en Marina Bay fue 6° y Charles Leclerc se quejó públicamente, algo que no sentó bien puertas adentro y que provocó fuertes discusiones internas entre Fred VasseurTeam Principal– y los ingenieros más importantes de la escudería.

Lewis Hamilton se había mantenido alejado de todo este ruido, pero en las últimas horas rompió el silencio para respaldar públicamente a Vasseur, quien parece estar en la cuerda floja. En declaraciones recogidas por GP Blog, el heptacampeón manifestó sobre Fred: Siempre le he admirado. Es directo, claramente un competidor feroz.

Lewis Hamilton en Baku con Ferrari

Lewis Hamilton con Ferrari (GETTY IMAGES)

En la misma línea, remarcó las virtudes del jefe de equipo y comparó su labor con lo experimentado en otros equipos:El punto fuerte de Vasseur es el rendimiento del coche. En McLaren y Mercedes se centraban en invertir en otras áreas, y él se centra en la aerodinámica y el rendimiento, y eso es lo que le importa.

Esta recta final de temporada será crucial para el futuro de un Vasseur que ya sabe lo que es terminar el año con buenas sensaciones. Sin embargo, el presidente de Ferrari, John Elkann, tendría la decisión de reemplazar a Vasseur y el elegido para el puesto sería Christian Horner según ‘F1 Insider’.

Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

ver también

Se confirma la presencia de Checo Pérez en el GP de México 2025 de la F1

La última vez que Ferrari logró un podio

El año de Ferrari no está siendo bueno pese al gran cierre de 2024. El equipo de Maranello no ganó ninguna carrera en lo que va de la temporada de la Fórmula 1 (salvo la Sprint de Hamilton en China) y su último podio fue el 27 de julio, cuando Charles Leclerc finalizó 3° en el Gran Premio de Bélgica.

