Por la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier League, Bournemouth y Arsenal se miden este sábado 3 de enero desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el Vitality Stadium de la ciudad de Bournemouth. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse aún más a sus objetivos.

Para este encuentro, el estratega Mikel Arteta no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares o sumar minutos como son Bukayo Saka y Mikel Merino, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Bukayo Saka y Mikel Merino en Bournemouth vs. Arsenal?

Con esta noticia, los jugadores Noni Madueke y Declan Rice se suman al equipo titular. Mientras el primero se sumará a la línea de tres atacantes con Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, el segundo integrará el mediocampo con Martin Odegaard y Martin Zubimendi.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Bournemouth sin Bukayo Saka y Mikel Merino?

Sin Bukayo Saka y Mikel Merino, el conjunto de rojo y blanco formará de la siguiente manera ante los Cherries: Raya; Timber, Saliba, Magalhaes, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice, Martinelli, Gyökeres y Madueke.

