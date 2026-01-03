Es tendencia:
¿Por qué no juegan Bukayo Saka y Mikel Merino en Bournemouth vs. Arsenal por la Jornada 20 de la Premier League 2025-26?

El delantero inglés y el mediocentro español no serán parte del duelo de los Gunners ante los Cherries por la Primera División de Inglaterra.

Por Agustín Zabaleta

Bukayo Saka y Mikel Merino no serán parte del duelo de Arsenal ante Bournemouth por la Premier League 2025-26
© Getty ImagesBukayo Saka y Mikel Merino no serán parte del duelo de Arsenal ante Bournemouth por la Premier League 2025-26

Por la Jornada 17 de la temporada 2025-26 de Premier LeagueBournemouth y Arsenal se miden este sábado 3 de enero desde las 11:30 horas (Ciudad de México) en el Vitality Stadium de la ciudad de Bournemouth. Ambos conjuntos van por la victoria para acercarse aún más a sus objetivos.

Para este encuentro, el estratega Mikel Arteta no contará en el equipo inicial con dos piezas que suelen ser titulares o sumar minutos como son Bukayo Saka y Mikel Merino, que integrarán el banquillo. Sin información oficial por alguna lesión, se especula que las variantes son meramente tácticas.

¿Quiénes serán los reemplazos de Bukayo Saka y Mikel Merino en Bournemouth vs. Arsenal?  

Con esta noticia, los jugadores Noni Madueke y Declan Rice se suman al equipo titular. Mientras el primero se sumará a la línea de tres atacantes con Gabriel Martinelli y Viktor Gyökeres, el segundo integrará el mediocampo con Martin Odegaard y Martin Zubimendi.

¿Cuál será la alineación de Arsenal vs. Bournemouth sin Bukayo Saka y Mikel Merino?  

Sin Bukayo Saka y Mikel Merino, el conjunto de rojo y blanco formará de la siguiente manera ante los Cherries: Raya; Timber, Saliba, Magalhaes, Hincapie; Odegaard, Zubimendi, Rice, Martinelli, Gyökeres y Madueke.

