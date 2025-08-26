Es oficial. Luego de un año alejado de las pistas tras su salida de Red Bull, este martes se confirmó que Sergio Pérez volverá a hacer flamear la bandera mexicana en la Fórmula 1 con Cadillac, escudería que hará su estreno en la máxima categoría del automovilismo a partir del 2026 con el tapatío como uno de sus dos pilotos principales.

Así, se despejan todas las dudas acerca del futuro del jalisciense, quien con 35 años vivirá su 15a. temporada en la categoría que lo vio debutar en 2011 con Sauber. En ese sentido, los fanáticos de Checo ya podrán ir agendando cuándo correrá la primer carrera tras la espera de un año.

De acuerdo a lo informado por Fórmula 1 al momento de revelar el calendario 2026, la primera competencia de la próxima temporada será entre el 6 y el 8 de marzo en el circuito australiano de Melbourne. En tanto, su tan ansiado regreso a México como piloto se dará el fin de semana del 1° de noviembre del próximo año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Checo Pérez será el encargado de pilotar uno de los monoplazas de Cadillac en lo que será el debut de la escudería estadounidense en la Fórmula 1. (Getty Images)

Vale recordar que durante sus 14 temporadas en La Máxima Checo Pérez obtuvo seis victorias, 39 podios y 1638 puntos. Además, registró tres pole positions y 12 vueltas rápidas.

¿Quién será el otro piloto de Cadillac en la temporada 2026 de Fórmula 1?

Claro que Checo Pérez no será el único piloto que se encargará de manejar los monoplazas de Cadillac en su debut en la Fórmula 1. El otro elegido por el equipo estadounidense es el finlandés Valtteri Bottas, otra experimentada figura de 35 años que supo destacarse al lado de Lewis Hamilton en Mercedes (2017-2021) y que durante los últimos años militó en Alfa Romeo (2022-2023) y Kick Sauber (2024).

¿En cuántos equipos de Fórmula 1 corrió Checo Pérez?

Checo Pérez comenzó su andadura en la F1 de la mano de Sauber; luego pasó a McLaren en 2013, aunque fue una temporada complicada por el bajo rendimiento del auto. En 2014 fichó por Force India (posteriormente renombrado Racing Point), donde se consolidó como un piloto confiable y logró múltiples podios. Finalmente, en 2021 dio el salto a Red Bull Racing, equipo en el que terminó de asentarse como estrella del Gran Circo.