Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

Ni Colapinto ni el coche: Esteban Ocon saca a la luz el verdadero problema de Alpine

El piloto francés de Haas criticó sin pelos en la lengua a su exequipo durante el receso de la Fórmula 1.

Por Leandro Barraza

Esteban Ocon, piloto de Haas
© GETTY IMAGESEsteban Ocon, piloto de Haas

No es un secreto que Alpine es el peor equipo de la Fórmula 1 en 2025. La escudería francesa sufrió la renuncia de su jefe de equipo –Oliver Oakes– y también cambió a Jack Doohan por malos resultados para poner a Franco Colapinto en su lugar.

Publicidad

Además, al pobre rendimiento del coche hay que sumarle episodios bochornosos, como el de las eternas paradas en boxes de Colapinto durante el Gran Premio de Hungría 2025. Todo este conjunto de inconvenientes hacen difícil imaginar una remontada en la segunda mitad, así como también la continuidad de Franco en 2026 pese a que haya llegado al equipo en un contexto desfavorable.

Ahora bien, en medio de esta incertidumbre sobre el futuro de Alpine -escudería que contará con motor Mercedes a partir de 2026-, Esteban Ocon salió a ventilar los motivos por los cuales el equipo francés de la Fórmula 1 (al cual perteneció hasta la temporada pasada) vive un mal momento.

Esteban Ocon en su última carrera con Alpine (GETTY IMAGES)

Esteban Ocon en su última carrera con Alpine (GETTY IMAGES)

Publicidad
Con Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, así quedaría la parrilla de la F1 en 2026

ver también

Con Checo Pérez y Valtteri Bottas en Cadillac, así quedaría la parrilla de la F1 en 2026

El origen de los problemas de Alpine según Esteban Ocon

No nos han escuchado, por eso los problemas persisten. Comparado con mi experiencia anterior, ahora estoy en un entorno saludable. Para un piloto como yo -que pone su corazón y sudor en el trabajo, en hacerlo todo perfecto antes de salir a la pista-, cuando llegas y ves a alguien pensando en su check-in del lunes, es bastante duro. Y eso lo he visto en el pasado”, comenzó comentando Esteban Ocon sobre Alpine en diálogo con Motorsport.

Más adelante, el piloto de Haas completó: “Si no hacemos algo bien, hablamos de ello y esperamos no repetirlo. Y lo debatimos de inmediato al final de la carrera. Esa es la clave, porque si no lo haces volverás a equivocarte. Y finalizó: “No voy a decir que todo es perfecto en Haas. Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando”.

La Fórmula 1 definió en cinco palabras la temporada de Franco Colapinto con Alpine

ver también

La Fórmula 1 definió en cinco palabras la temporada de Franco Colapinto con Alpine

leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
El fuerte accidente de Esteban Ocon en la Clasificación del GP de Bahréin
FÓRMULA 1

El fuerte accidente de Esteban Ocon en la Clasificación del GP de Bahréin

¿Por qué no corre Esteban Ocon en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1?
Fórmula 1

¿Por qué no corre Esteban Ocon en el GP de Abu Dhabi de la Fórmula 1?

La sorpresiva decisión de Esteban Ocon con Alpine tras el GP de Qatar
Fórmula 1

La sorpresiva decisión de Esteban Ocon con Alpine tras el GP de Qatar

¿Juega Deossa? Las alineaciones de Celta vs. Betis por la Liga Española
UEFA

¿Juega Deossa? Las alineaciones de Celta vs. Betis por la Liga Española

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo