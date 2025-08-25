Ni Colapinto ni el coche: Esteban Ocon saca a la luz el verdadero problema de Alpine

No es un secreto que Alpine es el peor equipo de la Fórmula 1 en 2025. La escudería francesa sufrió la renuncia de su jefe de equipo –Oliver Oakes– y también cambió a Jack Doohan por malos resultados para poner a Franco Colapinto en su lugar.

Además, al pobre rendimiento del coche hay que sumarle episodios bochornosos, como el de las eternas paradas en boxes de Colapinto durante el Gran Premio de Hungría 2025. Todo este conjunto de inconvenientes hacen difícil imaginar una remontada en la segunda mitad, así como también la continuidad de Franco en 2026 pese a que haya llegado al equipo en un contexto desfavorable.

Ahora bien, en medio de esta incertidumbre sobre el futuro de Alpine -escudería que contará con motor Mercedes a partir de 2026-, Esteban Ocon salió a ventilar los motivos por los cuales el equipo francés de la Fórmula 1 (al cual perteneció hasta la temporada pasada) vive un mal momento.

El origen de los problemas de Alpine según Esteban Ocon

“No nos han escuchado, por eso los problemas persisten. Comparado con mi experiencia anterior, ahora estoy en un entorno saludable. Para un piloto como yo -que pone su corazón y sudor en el trabajo, en hacerlo todo perfecto antes de salir a la pista-, cuando llegas y ves a alguien pensando en su check-in del lunes, es bastante duro. Y eso lo he visto en el pasado”, comenzó comentando Esteban Ocon sobre Alpine en diálogo con Motorsport.

Más adelante, el piloto de Haas completó: “Si no hacemos algo bien, hablamos de ello y esperamos no repetirlo. Y lo debatimos de inmediato al final de la carrera. Esa es la clave, porque si no lo haces volverás a equivocarte“. Y finalizó: “No voy a decir que todo es perfecto en Haas. Hay cosas que debemos mejorar, obviamente. Pero tenemos una base muy sólida sobre la que trabajar desde que me uní, y estamos avanzando. Estoy contento con la dirección que estamos tomando”.