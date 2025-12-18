Christian Horner, exjefe de Red Bull, se sumaría a Alpine con un inesperado rol

El futuro de Christian Horner en la Fórmula 1 sigue siendo una incógnita. El británico dejó su cargo como Team Principal de Red Bull Racing en plena temporada 2025 y puso fin a una exitosa etapa que se resume a ocho campeonatos mundiales de pilotos y seis de constructores.

Publicidad

Publicidad

Tras su salida de la escudería austriaca, los rumores sobre su próximo destino comenzaron a florecer y fue entonces que aparecieron equipos como Ferrari, Cadillac o Aston Martin; aunque finalmente esas alternativas quedaron descartadas. No obstante, en las últimas horas ESPN dio a conocer que Horner podría recalar en Alpine.

Como es sabido, el equipo francés despidió a Oliver Oakes -también en pleno curso- y desde entonces las riendas las tomó Steve Nielsen. No obstante, el aporte de Horner no sería como jefe de equipo. Por el contrario, según el citado medio, Christian su sumaría a Alpine como inversionista.

Christian Horner tiene una gran relación con Flavio Briatore (GETTY IMAGES)

Publicidad

Publicidad

¿Cuánto dinero pondría Christian Horner en Alpine?

Según The Telegraph, Horner llegaría con el respaldo de un grupo inversor y buscaría comprar el 24% del paquete accionario que hoy está en poder de Otro Capital, consorcio que adquirió las acciones al grupo Renault en 2023 por 200 millones de euros. ¿El valor actual? Aproximadamente 350 millones.

La dupla para 2026 ya está confirmada: Pierre Gasly y Franco Colapinto. Sin embargo, lo curioso es que Alpine pasará a tener motor Mercedes, marca contra la que Horner compitió incansablemente en sus etapas como jefe de equipo. ¿De enemigos a aliados?

ver también Mientras Verstappen ganó 76 millones en 2025, esta fortuna acumuló el campeón Lando Norris

En síntesis

Christian Horner podría unirse a Alpine como inversionista tras su salida de Red Bull.

podría unirse a como tras su salida de Red Bull. Planea comprar el 24% de las acciones por un valor aproximado de 350 millones .

por un valor aproximado de . El equipo contará con motor Mercedes y los pilotos Gasly y Colapinto en 2026.

Publicidad