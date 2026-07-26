Comenzó el receso de verano en la Fórmula 1: ¿Cuándo es la próxima carrera?

La Máxima se tomará un descanso antes de continuar con la gira por el Viejo Continente en Países Bajos.

La primera parte de la temporada 2026 de la Fórmula 1 llegó a su fin. Los pilotos salieron a la pista por última vez antes del receso veraniego este domingo para disputar el Gran Premio de Hungría y ahora se tomarán vacaciones antes de volver al ruedo el próximo mes.

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Mercedes fue, sin lugar a dudas, el equipo más fuerte en este inicio de temporada con Kimi Antonelli a la cabeza, pero deberán confirmarlo en la segunda etapa para abrochar ambos campeonatos. Ahora bien, la zona media promete ser una cacería con un Aston Martin renovado.

Las escuderías tendrán tiempo de sobra para trabajar en mejoras y la única que sigue en deuda es Cadillac. El equipo de Checo Pérez está haciendo su debut en la F1, con todo lo que eso significa, pero no ha dado pasos significativos para ponerse a la par del resto.

¿Cuándo es la próxima carrera de la Fórmula 1?

Tras la victoria de Lando Norris en Hungría, la Fórmula 1 entró en el receso de verano y no habrá actividad hasta fines de agosto. Puntualmente, la próxima carrera será el domingo 23 de agosto, en el marco del Gran Premio de Países Bajos.

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Oscar Piastri en el GP de Países Bajos 2025 (Getty Images)

La última vez que la Máxima estuvo en Zandvoort, el ganador fue Oscar Piastri y los dos pilotos de Red Bull Racing (Max Verstappen e Isack Hadjar) lo acompañaron en el podio.

¿Cuántas carreras quedan en la F1 2026?

GP de Países Bajos: 21-23 de agosto (Zandvoort)

GP de Italia: 4-6 de septiembre (Monza)

GP de España: 11-13 de septiembre (Madrid)

GP de Azerbaiyán: 25-27 de septiembre (Bakú)

GP de Singapur: 9-11 de octubre (Marina Bay)

GP de Estados Unidos: 23-25 de octubre (Austin)

GP de la Ciudad de México: 30 de octubre-1 de noviembre (Hermanos Rodríguez)

GP de São Paulo: 6-8 de noviembre (Interlagos)

GP de Las Vegas: 19-21 de noviembre (Las Vegas Strip)

GP de Qatar: 27-29 de noviembre (Lusail)

GP de Abu Dhabi: 4-6 de diciembre (Yas Marina)

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En síntesis