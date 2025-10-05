Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué Checo Pérez no corre el Gran Premio de Singapur 2025 con Cadillac?

El mexicano ya fue confirmado como nuevo piloto de Cadillac en la Fórmula 1, pero brilla por su ausencia en Marina Bay.

Por Leandro Barraza

Checo Pérez con la indumentaria de Cadillac
© @dodgersCheco Pérez con la indumentaria de Cadillac

El Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1 no cuenta con la presencia de Checo Pérez. El oriundo de Guadalajara regresa a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Cadillac después de su despido de Red Bull Racing en diciembre del año pasado. Sin embargo, todavía no ha vuelto a girar en el Gran Circo.

Publicidad

En agosto, tanto Checo como Valtteri Bottas fueron confirmados como nueva dupla de Cadillac en la Fórmula 1. Sin embargo, ninguno disputó ninguna carrera de la temporada 2025 desde entonces. Ahora bien, hay una explicación simple para ello.

Alex Albon y Carlos Sainz fueron descalificados de la qualy del GP de Singapur 2025

ver también

Alex Albon y Carlos Sainz fueron descalificados de la qualy del GP de Singapur 2025

¿Por qué Checo Pérez no corre en el GP de Singapur 2025?

Sergio Pérez no corre en el Gran Premio de Singapur 2025 por el simple hecho de que Cadillac recién será parte de la Fórmula 1 en 2026. El equipo estadounidense no reemplaza a otra escudería, sino que se suma con dos coches nuevos en la parrilla para pasar de ser 20 a 22 pilotos a partir del próximo curso.

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026 (GETTY IMAGES)

Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
Lee también
Checo Pérez podría tener nuevo compañero en Cadillac
FÓRMULA 1

Checo Pérez podría tener nuevo compañero en Cadillac

Las expectativas de Checo Pérez para su primer año en Cadillac
FÓRMULA 1

Las expectativas de Checo Pérez para su primer año en Cadillac

La cifra millonaria que pide Cadillac a posibles sponsors
FÓRMULA 1

La cifra millonaria que pide Cadillac a posibles sponsors

Mientras Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gil Mora en Xolos
Futbol Internacional

Mientras Yamal gana 15 millones en Barcelona, el salario de Gil Mora en Xolos

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo