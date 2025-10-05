¿Por qué Checo Pérez no corre el Gran Premio de Singapur 2025 con Cadillac?

El Gran Premio de Singapur 2025 de la Fórmula 1 no cuenta con la presencia de Checo Pérez. El oriundo de Guadalajara regresa a la máxima categoría del automovilismo de la mano de Cadillac después de su despido de Red Bull Racing en diciembre del año pasado. Sin embargo, todavía no ha vuelto a girar en el Gran Circo.

Publicidad

Publicidad

En agosto, tanto Checo como Valtteri Bottas fueron confirmados como nueva dupla de Cadillac en la Fórmula 1. Sin embargo, ninguno disputó ninguna carrera de la temporada 2025 desde entonces. Ahora bien, hay una explicación simple para ello.

ver también Alex Albon y Carlos Sainz fueron descalificados de la qualy del GP de Singapur 2025

¿Por qué Checo Pérez no corre en el GP de Singapur 2025?

Sergio Pérez no corre en el Gran Premio de Singapur 2025 por el simple hecho de que Cadillac recién será parte de la Fórmula 1 en 2026. El equipo estadounidense no reemplaza a otra escudería, sino que se suma con dos coches nuevos en la parrilla para pasar de ser 20 a 22 pilotos a partir del próximo curso.

Checo Pérez correrá para Cadillac en 2026 (GETTY IMAGES)

Publicidad