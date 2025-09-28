Es tendencia:
logotipo del encabezado
Fórmula 1

¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY domingo 28 de septiembre?

El Gran Circo atraviesa su etapa de definición, pero este fin de semana los coches no salieron a la pista.

Por Leandro Barraza

La Fórmula 1 no se corre este fin de semana
© GETTY IMAGESLa Fórmula 1 no se corre este fin de semana

La Fórmula 1 brilla por su ausencia este fin de semana. La temporada 2025 está en la recta final y, aunque el Campeonato de Constructores ya está definido, Max Verstappen parece estar capacitado para darle pelea a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en el Mundial de Pilotos.

Esto era algo improbable semanas atrás, pero los dos triunfos del neerlandés en Italia y Azerbaiyán, sumado al mal rendimiento que mostraron los papaya en Baku hacen pensar que puede haber una lucha reñida entre Verstappen, Piastri y Norris y estas últimas carreras.

La expectativa es muy grande entre los aficionados luego de la levantada de Red Bull Racing, pero habrá que esperar hasta la próxima semana para volver a ver a Max en acción, ya que este domingo no hay carrera de la Fórmula 1, motivo por el cual Verstappen estuvo corriendo en otra categoría.

Publicidad
Max Verstappen en el podio de Baku 2025 (GETTY IMAGES)

Max Verstappen en el podio de Baku 2025 (GETTY IMAGES)

¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY?

El motivo por el que no se corre la Fórmula 1 este domingo tiene que ver con que no hay ningún Gran Premio este fin de semana. Cuando hay un cambio de continente entre carrera y carrera, la Máxima se suele tomar un descanso de una semana y es precisamente por eso que los coches no saltaron a la pista en los últimos días de septiembre. Por el contrario, volverán al ruedo el 3 de octubre en el marco del GP de Singapur 2025.

Checo Pérez no tiene grandes expectativas para su debut en Cadillac: “Un título es irrelevante”

ver también

Checo Pérez no tiene grandes expectativas para su debut en Cadillac: “Un título es irrelevante”

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

  1. Oscar Piastri (McLaren) – 324
  2. Lando Norris (McLaren) – 299
  3. Max Verstappen (Red Bull) – 255
  4. George Russell (Mercedes) – 212
  5. Charles Leclerc (Ferrari) – 165
  6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 121
  7. Kimi Antonelli (Mercedes) – 78
  8. Alex Albon (Williams) – 70
  9. Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39
  10. Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37
  11. Lance Stroll (Aston Martin) – 32
  12. Carlos Sainz (Williams) – 31
  13. Liam Lawson (Racing Bulls) – 30
  14. Fernando Alonso (Aston Martin) – 30
  15. Esteban Ocon (Haas) – 28
  16. Pierre Gasly (Alpine) – 20
  17. Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20
  18. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18
  19. Oliver Bearman (Haas) – 16
  20. Franco Colapinto (Alpine) – 0
  21. Jack Doohan (Alpine) – 0
Publicidad
leandro barraza
Leandro Barraza
    Lee también
    ¿Se va de Pumas? Revelan la postura de la directiva sobre el futuro de Efraín Juárez
    Pumas de la UNAM

    ¿Se va de Pumas? Revelan la postura de la directiva sobre el futuro de Efraín Juárez

    ¡Se lo hizo a Dibu Martínez! El gol de Raúl Jiménez con Fulham
    Mexicanos en el extranjero

    ¡Se lo hizo a Dibu Martínez! El gol de Raúl Jiménez con Fulham

    Los mejores memes que dejó el triunfo del América sobre Pumas
    Liga MX

    Los mejores memes que dejó el triunfo del América sobre Pumas

    El auxiliar de Efraín Juárez criticó el arbitraje de César Ramos
    Pumas de la UNAM

    El auxiliar de Efraín Juárez criticó el arbitraje de César Ramos

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    compliance-1compliance-2compliance-3
    Better Collective Logo