¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY domingo 28 de septiembre?

La Fórmula 1 brilla por su ausencia este fin de semana. La temporada 2025 está en la recta final y, aunque el Campeonato de Constructores ya está definido, Max Verstappen parece estar capacitado para darle pelea a los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en el Mundial de Pilotos.

Esto era algo improbable semanas atrás, pero los dos triunfos del neerlandés en Italia y Azerbaiyán, sumado al mal rendimiento que mostraron los papaya en Baku hacen pensar que puede haber una lucha reñida entre Verstappen, Piastri y Norris y estas últimas carreras.

La expectativa es muy grande entre los aficionados luego de la levantada de Red Bull Racing, pero habrá que esperar hasta la próxima semana para volver a ver a Max en acción, ya que este domingo no hay carrera de la Fórmula 1, motivo por el cual Verstappen estuvo corriendo en otra categoría.

Max Verstappen en el podio de Baku 2025 (GETTY IMAGES)

¿Por qué no hay carrera de Fórmula 1 HOY?

El motivo por el que no se corre la Fórmula 1 este domingo tiene que ver con que no hay ningún Gran Premio este fin de semana. Cuando hay un cambio de continente entre carrera y carrera, la Máxima se suele tomar un descanso de una semana y es precisamente por eso que los coches no saltaron a la pista en los últimos días de septiembre. Por el contrario, volverán al ruedo el 3 de octubre en el marco del GP de Singapur 2025.

Tabla del Mundial de Pilotos 2025

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russell (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

