El regreso de Checo Pérez ya empezó a tomar forma. El tapatío había sido anunciado como nuevo piloto de Cadillac en agosto, pero esta semana ya visitó las fábricas de Estados Unidos y Reino Unido para ponerse manos a la obra de cara a su debut en el equipo americano a partir de la temporada 2026.

En este contexto, Sergio brindó algunas declaraciones y se sinceró sobre las expectativas que tiene para su primer año con Cadillac. Durante años, el oriundo de Guadalajara estuvo acostumbrado a luchar por títulos con Red Bull Racing, pero es consciente de que esto no será así en esta nueva etapa.

¿Cuáles son las expectativas de Checo Pérez para su primer año en Cadillac?

“Siempre es importante arrancar debidamente, pero para mí es irrelevante cómo comenzamos. Lo importante es dónde terminamos y el progreso que podemos tener en los lugares clave“, comenzó diciendo Checo en declaraciones recogidas por el portal Motorsport.

Más adelante, se sinceró: “Es importante reajustar mis objetivos del pasado. Pero también estoy aquí para progresar junto con el equipo. Estoy seguro de que vamos a comenzar en una posición muy difícil. Pero para mí no se trata de dónde empezamos, sino de qué tan rápido logramos progresar. Esa es la clave”.

Más adelante, se refirió a la convivencia con la desesperación por verse en el fondo de la parrilla, una situación que puede darse. “Cuando estás en la parrilla durante 24 carreras y peleando en la parte trasera, la desesperación puede aparecer. Pero para mí, lo principal aquí es avanzar junto al equipo y disfrutar el camino. Porque en este punto de mi carrera, un trofeo más o uno menos es irrelevante“, sentenció. Por último, manifestó: “Quiero dar lo mejor de mí en cada fin de semana. Si logro hacerlo durante 24 fines de semana, estaré bastante feliz”.