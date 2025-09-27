¿Cuál fue la carrera que ganó Max Verstappen HOY sábado 27 de septiembre con Ferrari?

La Fórmula 1 se tomó un descanso entre los Grandes Premios de Azerbaiyán y Singapur, motivo por el cual no hubo actividad este fin de semana. Sin embargo, quien no paró fue Max Verstappen, quien aprovechó el pequeño parate para competir en otra categoría, algo que se está volviendo moneda corriente en el tetracampeón de la Máxima.

El neerlandés debutó en la Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) -categoría de resistencia GT3- y consiguió la victoria junto al británico Chris Lulham a bordo de un Ferrari 296 GT3. Verstappen sacó una importante diferencia respecto a sus competidores y dejó en claro por qué muchos lo consideran el mejor piloto de la historia.

El Ferrari 296 GT3 de Max Verstappen (GETTY IMAGES)

Así, Max sumó a su palmarés la victoria de la 57ª edición del ADAC Barbarossapreis. Sin embargo, hay que remarcar que ya conocía este coche de Ferrari, preparado por Emil Frey Racing. Y es que Verstappen ya lo había probado en el trazado alemán en mayo, bajo el curioso seudónimo de ‘Franz Hermann’.

De esta manera, el piloto de Red Bull Racing cierra un mes de ensueño en el que también ganó los Grandes Premios de Italia y Azerbaiyán de la Fórmula 1. Estas dos victorias significaron un llamado de atención para McLaren y todo apunta a que podría haber lucha en la recta final de la temporada, algo impensado unas semanas atrás.

Tabla del Mundial de Pilotos de la F1 2025:

Oscar Piastri (McLaren) – 324 Lando Norris (McLaren) – 299 Max Verstappen (Red Bull) – 255 George Russell (Mercedes) – 212 Charles Leclerc (Ferrari) – 165 Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 Alex Albon (Williams) – 70 Isack Hadjar (Racing Bulls) – 39 Nico Hülkenberg (Kick Sauber) – 37 Lance Stroll (Aston Martin) – 32 Carlos Sainz (Williams) – 31 Liam Lawson (Racing Bulls) – 30 Fernando Alonso (Aston Martin) – 30 Esteban Ocon (Haas) – 28 Pierre Gasly (Alpine) – 20 Yuki Tsunoda (Red Bull) – 20 Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) – 18 Oliver Bearman (Haas) – 16 Franco Colapinto (Alpine) – 0 Jack Doohan (Alpine) – 0

