¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 12 de octubre?

Los coches no salieron a la pista este fin de semana y hab´ra que esperar hasta el próximo viernes para que vuelvan a rugir los motores.

Por Leandro Barraza

Max Verstappen persigue a Lando Norris
© GETTY IMAGESMax Verstappen persigue a Lando Norris

George Russell dio la gran sorpresa el domingo pasado al quedarse con la victoria en el Gran Premio de Singapur de la Fórmula 1. Cuando las miradas estaban puestas en la lucha entre Max Verstappen y los McLaren, el piloto de Mercedes sorprendió con una intachable clasificación que luego supo aprovechar en la carrera del domingo para conseguir su segundo triunfo del año.

En Marina Bay, el equipo papaya también se aseguró el Campeonato de Constructores 2025. Sin embargo, el principal atractivo es el Mundial de Pilotos, un título que se están disputando Oscar Piastri, Lando Norris y, un poco más alejado, Max Verstappen. No obstante, los aficionados no podrán disfrutar de esta batalla este fin de semana porque no hay carrera.

Lando Norris y Oscar Piastri celebran el Campeonato de Constructores 2025 en Singapur (GETTY IMAGES)

El nuevo jefe de equipo que quiere Ferrari para reemplazar a Fred Vasseur

¿Por qué no hay carrera de la F1 HOY domingo 12 de octubre?

La razón por la que los coches de la Fórmulo 1 no tuvieron actividad este fin de semana tiene que ver con que la Máxima siempre se toma un breve receso entre Grandes Premios cuando son en continentes distintos. Tomando en cuenta que el último fue en Singapur (Asia) y el próximo es en Estados Unidos (América), la ausencia de carrera este domingo es completamente normal.

Por eso, los pilotos volverán a escena en Texas recién el viernes 17 de octubre y culminarán su estadía en USA el 19 del mismo mes. Todo se desarrollará en el Circuito de las Américas y este fin de semana contará con un atractivo que la diferencia de otras importantes citas del calendario: es una de las seis que tiene carrera sprint.

¿A qué hora se corre el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1?

leandro barraza
Leandro Barraza
