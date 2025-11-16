¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1 HOY domingo 16 de noviembre?

La temporada 2025 de la Fórmula 1 entró en su etapa definitoria. Lando Norris sacó una pequeña ventaja sobre sus perseguidores –Oscar Piastri y Max Verstappen– luego de un fin de semana perfecto en Interlagos y los aficionados se preguntan si el británico podrá ser lo suficientemente fuerte para defender el primer lugar y, así, conseguir su primer campeonato mundial.

Lando ha mostrado debilidades en el pasado y tendrá que dejar eso en el pasado en esta recta final si quiere entrar en la historia grande del automovilismo. No obstante, por desgracia para los fanáticos del motorsport, tendrán que aguantar las ganas de ver a los pilotos en acción hasta la próxima semana porque este domingo no se disputará ninguna carrera de la Fórmula 1.

¿Por qué no hay carrera de la Fórmula 1?

La falta de actividad de este fin de semana es un proceso habitual en la Fórmula 1 cuando hay una diferencia de kilómetros considerable entre Gran Premio y Gran Premio, sobre todo si son en continentes distintos. La Máxima suele tomarse una semana de descanso en estos casos y es precisamente por eso que no se corre este domingo 16 de noviembre.

Aunque Brasil y Estados Unidos están dentro del mismo continente, un país queda en el Sur y otro en el Norte, motivo por el cual la F1 opta por tomarse el receso de una semana. De esta manera, el Gran Premio de Las Vegas se llevará a cabo del 20 al 22 de noviembre.

Max Verstappen junto a la esfera de Las Vegas (GETTY IMAGES)

Próximas carreras de la F1

Gran Premio de Las Vegas – 22 de noviembre

Gran Premio de Qatar (Sprint) – 29 de noviembre

Gran Premio de Qatar (Principal) – 30 de noviembre

Gran Premio de Abu Dhabi – 7 de diciembre

En síntesis

No hay carrera de F1 este fin de semana por un descanso habitual entre Grandes Premios.

entre Grandes Premios. El receso de una semana se debe a la diferencia de kilómetros entre países.

entre países. La próxima carrera de la F1 será el Gran Premio de Las Vegas el 22 de noviembre.

