Piastri no descarta que McLarean le esté saboteando el campeonato: “Hay algo extraño”

La situación de Oscar Piastri en la recta final de la temporada 2025 levanta sospechas entre expertos y aficionados de la Fórmula 1. El australiano se mostró muy firme desde el inicio del año y su consistencia lo llevó a liderar el Mundial de Pilotos. Sin embargo, luego del receso de verano -justo cuando Max Verstappen se empezó a acercar a los McLaren en la lucha por el campeonato- comenzó a cometer errores poco comunes en él.

Publicidad

Publicidad

La levantada de Verstappen revivió los fantasmas de la temporada 2007 en McLaren, cuando sus dos pilotos quedaron empatados en el segundo lugar y perdieron el Mundial por un punto ante Kimi Räikkönen. En este contexto, comenzaron a aparecer las teorías de que las ‘papaya rules’ habían llegado a su fin.

En este contexto, crecieron las sospechas sobre un posible sabotaje interno en contra de Piastri y en favor de Lando Norris (nuevo líder), el más mediático de los dos. Ahora, fue el propio Oscar que dio a entender que no descarta la posibilidad de que su equipo lo esté perjudicando a propósito para asegurarse el Mundial de Pilotos 2025.

En declaraciones recogidas por Motorsport, Piastri manifestó: “Claramente hay algo extraño. Una cosa es adaptarse a diferentes condiciones, pero cuando la forma en que has conducido durante toda la temporada ha funcionado tan bien, es un poco difícil cambiarla, diría yo“.

Publicidad

Publicidad

Oscar Piastri en Interlagos (GETTY IMAGES)

Todos los accidentes de Oscar Piastri tras el receso de verano

Gran Premio de Azerbaiyán 2025 – Saltó la salida y chocó en la primera vuelta, quedando fuera de la carrera.

– Saltó la salida y chocó en la primera vuelta, quedando fuera de la carrera. Gran Premio de los Estados Unidos 2025 (Sprint) – Colisión en la primera curva con Norris y Hülkenberg, abandono inmediato.

– Colisión en la primera curva con Norris y Hülkenberg, abandono inmediato. Gran Premio de Brasil 2025 (Sprint) – Perdió el control en el kerb húmedo de la curva 3, chocó contra las barreras y se retiró.

– Perdió el control en el kerb húmedo de la curva 3, chocó contra las barreras y se retiró. Gran Premio de Brasil 2025 – Provocó un toque con Kimi Antonelli, que también afectó a Charles Leclerc, y recibió 10 segundos de penalización.

ver también La FIA sancionó a Lewis Hamilton y Oscar Piastri luego del GP de Brasil 2025

Encuesta¿A qué se debe el bajón de Oscar Piastri? ¿A qué se debe el bajón de Oscar Piastri? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis