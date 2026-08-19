¿Por qué Zandvoort se despide de la F1 en 2026?

La Fórmula 1 se alista para disputar el Gran Premio de los Países Bajos en el icónico trazado de Zandvoort este fin de semana, un evento cargado de nostalgia tras confirmarse que no formará parte del calendario de la temporada 2027. La competencia costera encara sus últimas vueltas oficiales debido a la decisión de los promotores privados de no renovar el vínculo comercial con la categoría reina.

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La delicada situación del GP de Países Bajos

Frente a esta salida confirmada, el expiloto David Coulthard analizó las razones de fondo durante su participación en el podcast Up To Speed, asegurando que el trazado neerlandés difícilmente volverá a albergar una cita de F1 en el futuro.

“Así que creo que simplemente se ha llegado al punto en que probablemente no sea comercialmente viable para ellos seguir como están. Y para la Fórmula 1, hay otros lugares. Ruanda y otros lugares que están diciendo: ‘Oye, queremos formar parte de la familia de la Fórmula 1’. Y van a construir instalaciones de última generación”, expresó Coulthard.

Pese a este diagnóstico, el exintegrante de Red Bull no escatimó en elogios para el trazado que vio su primera victoria internacional en la Fórmula 3 y que cuenta con uno de los mejores espacios vip del circuito. Sin embargo, reconoció que las exigencias del negocio actual pesan mucho más que el encanto de la pista, dejando a la cita neerlandesa en una posición completamente desventajosa.

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David Coulthard no mostró optimismo por el futuro del GP de Países Bajos. (GETTY IMAGES)

De esta manera, el horizonte para el Gran Premio de los Países Bajos queda marcado por la incertidumbre absoluta. Salvo un giro inesperado en las pretensiones económicas de la categoría o una reestructuración profunda en las normativas del negocio, las dunas de Zandvoort despedirán de forma definitiva a los monoplazas más rápidos del planeta sin certezas de un hipotético retorno.

En síntesis

Zandvoort no formará parte del calendario de la Fórmula 1 en 2027.

no formará parte del calendario de la Fórmula 1 en 2027. David Coulthard descartó el regreso futuro del circuito de Zandvoort a la F1.

descartó el regreso futuro del circuito de Zandvoort a la F1. Las dunas de arena alrededor del circuito impiden ampliar sus instalaciones.