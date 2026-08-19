El atacante colombiano es el gran objetivo de la directiva y está cerca de jugar en el equipo de Guillermo Almada.

América tuvo un mercado de pases muy tranquilo hasta el momento, especialmente si se compara con otros periodos recientes. La temporada ya comenzó hace algunas semanas y las Águilas prácticamente no sumaron refuerzos de peso. Ahora, el club trabaja para darle una sorpresa a sus aficionados.

Publicidad

Encuesta¿América está para ser campeón? ¿América está para ser campeón? YA VOTARON 0 PERSONAS

Las únicas incorporaciones fueron Óscar Perea y Edwin Cerrillo, quienes llegaron para reforzar distintas zonas del plantel. Sin embargo, los aficionados americanistas venían pidiendo desde hace tiempo la llegada de futbolistas con mayor jerarquía.

Uno de los pedidos más importantes fue el de un delantero centro. Desde hace semanas se hablaba de la necesidad de sumar un ‘9’ de jerarquía y también se había mencionado que América buscaba concretar tres fichajes. Ahora, uno de esos refuerzos parece estar cada vez más cerca de llegar al conjunto azulcrema.

Miguel Borja, muy cerca del América

De acuerdo con información de Paco Sierra y César Luis Merlo, América tiene negociaciones muy avanzadas para fichar a Miguel Borja. Las charlas con Al Wasl se encuentran en instancias finales y el objetivo de las Águilas es comprar el pase del delantero colombiano.

Publicidad

La intención del club es que Borja firme un contrato a largo plazo y se convierta en una pieza importante para el ataque. El delantero cuenta con una amplia experiencia y jerarquía goleadora, por lo que sería una incorporación de peso para el equipo.

Las negociaciones todavía no están cerradas, pero existe optimismo en que puedan llegar a buen puerto. América trabaja para completar la operación con Al Wasl y concretar finalmente la llegada del ‘9’ que tanto reclamaban los aficionados.

Publicidad

En sintesis