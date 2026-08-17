Checo Pérez reveló cómo quedó su relación con Red Bull Racing tras su despido en 2024

El mexicano ganó cinco de sus seis carreras como piloto de la escudería austriaca, pero fue echado tras una temporada con malos resultados.

La carrera de Checo Pérez en la Fórmula 1 tuvo como pico su paso por Red Bull Racing. El tapatío se convirtió en el compañero perfecto para Max Verstappen y fue subcampeón de la Máxima, solo por detrás del neerlandés, en la temporada 2023.

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Además, se dio el lujo de coronarse campeón de Constructores y con Red Bull también ganó cinco de sus seis carreras en el Gran Circo. Sin embargo, todo terminó de manera abrupta después de la temporada 2024, año en el que fue despedido meses después de su renovación.

Checo Pérez y Max Verstappen conformaron una exitosa dupla en Red Bull (Getty Images)

Los resultados de la escudería cayeron notoriamente a partir de la segunda mitad de ese año y Checo fue el primer señalado. Sin embargo, el tiempo demostró que el problema era más grande, ya que ni Liam Lawson ni Yuki Tsunoda pudieron conseguir un buen rendimiento con el segundo coche de Red Bull.

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Esto dejó a Pérez sin asiento a las puertas de una nueva temporada y se pasó todo el 2025 alejado de la Fórmula 1 hasta que Cadillac lo contrató para encabezar el proyecto del nuevo equipo estdounidense. Ahora bien, ¿Cómo quedó la relación entre Checo y Red Bull?

Checo Pérez no guarda rencor con Red Bull

A pesar de que las formas de su salida no fueron las mejores, lo cierto es que Sergio Pérez elige quedarse con los buenos recuerdos de Red Bull Racing. Así lo evidenció al hablar de la escudería de bebidas energéticas en el podcast Cracks: “Red Bull me cambió la vida. Yo le di todo al equipo y ellos me dieron muchísimo. Estoy muy agradecido“.

Además, sobre su protagonismo secundario por detrás de la figura de Max Verstappen, aseguró: “Este proyecto ha sido creado para Max. Yo llegaba sabiendo eso”.

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En síntesis