Se definió el orden de largada para la carrera del domingo en Canadá. George Russell se quedó con la pole position en el Circuito Gilles-Villeneuve.

Se completó el segundo día del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. Luego del triunfo de George Russell en la carrera sprint, los 22 pilotos de la parrilla volvieron a salir a pista para la clasificación de la carrera principal de este domingo.

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Mercedes continúa dominando la categoría y George Russell se quedó con la pole position. Kimi Antonelli completa la primera fila de salida. Franco Colapinto se destacó, logró meterse en la Q3 y terminó 10° en la clasificación. Checo Pérez largará 20° en Canadá.

Resultado de la clasificación del GP de Canadá 2026

George Russell (Mercedes) Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Lewis Hamilton (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Isack Hadjar (Red Bull) Charles Leclerc (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Pierre Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Alex Albon (Williams) Fernando Alonso (Aston Martin) Checo Pérez (Cadillac) Lance Stroll (Aston Martin) Valtteri Bottas (Cadillac)

Orden de eliminación de la clasificación del GP de Canadá 2026

Q1:

Esteban Ocon (Haas)

Alex Albon (Williams)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Checo Pérez (Cadillac)

Lance Stroll (Aston Martin)

Valtteri Bottas (Cadillac)

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Q2:

Oliver Bearman (Haas)

Carlos Sainz (Williams)

Pierre Gasly (Alpine)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Liam Lawson (Racing Bulls)

Nico Hulkenberg (Audi)

Q3:

George Russell (Mercedes)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Oscar Piastri (McLaren)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Isack Hadjar (Red Bull)

Charles Leclerc (Ferrari)

Arvid Lindblad (Racing Bulls)

Franco Colapinto (Alpine)

En síntesis

George Russell se quedó con la pole position.

Kimi Antonelli y Lando Norris completaron el podio.

Franco Colapinto quedó 10° y Checo Pérez largará 20° en Canadá.