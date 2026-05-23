Checo Pérez finalizó 11° en la carrera sprint, pero debido a la sanción retrocedió al puesto 14° en Canadá.

Checo Pérez tuvo una gran carrera sprint este sábado en el Gran Premio de Canadá. El mexicano finalizó 11° y consiguió el mejor resultado de la temporada en Cadillac… pero el buen desempeño se vio perjudicado por una sanción que recibió el tapatío.

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En una maniobra sobre el final, en la recta antes de llegar al muro de los campeones, Liam Lawson buscó adelantar a Checo Pérez por el exterior, pero el mexicano se defendió y ambos pilotos se terminaron tocando en el Circuito Gilles-Villeneuve.

Por lo sucedido, el piloto de Racing Bulls se fue a la hierba y tuvo que recortar para regresar a la parte asfaltada del circuito. Por esta maniobra es que los comisarios de la FIA vieron responsable a Checo Pérez y lo sancionaron con 10 segundos.

Checo y Lawson otra vez pelean! Lawson se va al pasto



Checo: “Qué intentaba hacer?”#CanadaGP pic.twitter.com/iNtEvk7Wrh — Marie🌸 (@ma_fe79) May 23, 2026

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De esta manera, en vez de haber finalizado 11° en la carrera sprint, el piloto tapatío quedó 14°. Más allá de lo sucedido, Checo Pérez consiguió su mejor resultado con Cadillac y da muestras del crecimiento que ha tenido el equipo norteamericano con el transcurso de la temporada en la Fórmula 1.

En síntesis