George Russell logró la pole position en la clasificación. Sin embargo, se espera una carrera con lluvia que puede cambiarlo todo.

Este domingo se lleva a cabo la gran carrera del Gran Premio de Canadá 2026 de la Fórmula 1. El evento en el Circuito Gilles-Velleneuve comienza a partir de las 14:00hs (CDMX) y se espera que aparezca un aliciente que puede condicionarlo todo: la lluvia.

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Mercedes y especialmente George Russell vienen dominando durante el fin de semana en la clasificación y la carrera sprint. Sin embargo, las carreras con pista mojada igualan todas las condiciones y allí es cuando los pilotos que mejor se adaptan marcan la diferencia.

Por esta razón, y considerando el protagonismo de la lluvia durante la carrera de este domingo le indicamos a ‘Gemini’, la Inteligencia Artificial de Google, que nos dé su pronóstico de quién ganará el Gran Premio de Canada. Y la IA sorprendió: Max Verstappen se llevaría el triunfo.

El pronóstico de la Inteligencia Artificial

La IA cree que en la lluvia Max Verstappen sería el ganador porque el tetracampeón de la F1 ha demostrado ser un maestro de lluvia: “Ha demostrado una y otra vez que es uno de los mejores pilotos de la historia bajo la lluvia. Tiene una capacidad sobrenatural para encontrar ‘líneas alternativas’ en la pista donde hay más agarre, algo vital en Montreal”.

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Max Verstappen ya ha ganado en Canadá (Getty Images)

“Largar sexto puede ser una bendición disfrazada. Mientras Russell, Antonelli, Norris y Piastri se pelean a ciegas en la primera chicana envueltos en la nube de agua de los autos de adelante, Max tiene la experiencia para mantenerse al margen, evitar toques y pescar en río revuelto“, agregó ‘Gemini’.

Por otra parte, la Inteligencia Artificial mencionó a Fernando Alonso como la gran sorpresa debido a su experiencia y a que la lluvia lleva a que todo sea más impredecible: “El Aston Martin claramente no tiene ritmo este fin de semana, pero la lluvia oculta las deficiencias del auto y resalta las manos del piloto”, explicó ‘Gemini’. El español terminaría 7° según el pronóstico.

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Según la IA, Checo Pérez hará una excelente carrera gracias a su experiencia y su gestión y finalizaría 11° en Canadá, es decir que el piloto mexicano quedaría muy cerca de puntuar por primera vez con Cadillac. Por último, la Inteligencia Artificial indica que Kimi Antonelli, Isack Hadjar y Lance Stroll no lograrán terminar la carrera.

El resultado del GP de Canadá según la IA

1º Max Verstappen

2º Lando Norris

3º Lewis Hamilton

4º George Russell

5º Charles Leclerc

6º Oscar Piastri

7º Fernando Alonso

8º Carlos Sainz

9º Franco Colapinto

10º Nico Hülkenberg

11º Checo Pérez

12º Pierre Gasly

13º Alex Albon

14º Esteban Ocon

15º Oliver Bearman

16º Arvid Lindblad

17º Gabriel Bortoleto

18º Liam Lawson

19º Valtteri Bottas

DNF Kimi Antonelli

DNF Isack Hadjar

DNF Lance Stroll

En síntesis

Gemini pronosticó que Max Verstappen ganará la carrera del Gran Premio de Canadá; la lluvia lo condicionaría todo.

La competencia en el Circuito Gilles-Velleneuve iniciará este domingo a las 14:00hs (CDMX).

El piloto mexicano Checo Pérez finalizaría en la undécima posición según la IA.