Se trata de los sparrings que completaban la lista y que fueron desafectados después de la victoria 2-0 contra Ghana.

En el marco de un amistoso internacional fuera de la ventana de la Fecha FIFA, pero que sirve para la preparación hacia el Mundial 2026, la Selección Mexicana derrotó 2-0 a Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla gracias a las anotaciones de Brian Gutiérrez y Guillermo Martínez.

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Tras el compromiso, el director técnico del Tri, Javier Aguirre, analizó y reflexionó sobre el compromiso y también mencionó a los primeros jugadores que cortó en la prelista de 55 futbolistas que están para poder ser parte de la gran cita internacional que comenzará el próximo 11 de junio.

Así inició: “Ya les agradecí, se van Oscar García, el portero, Denzell, Rey, Águila Violante y Fimbres. Son los seis que abandonan hoy en la noche, mañana en la mañana, la concentración. Agradeciéndoles su tiempo, agradeciéndoles su sacrificio y de momento son ellos, estos seis los que abandonan. Ya se van incorporando a César Montes, ya está para el partido de Australia, vendrá Johan (Vásquez), vendrán Santiago Giménez y Raúl Jiménez“.

EL 'VASCO' LIBERA A LOS SPARRINGS Y ESPERA LAS NUEVAS INCORPORACIONES🚨



¿Quiénes se integran a la convocatoria?👀



❗️Javier Aguirre, D.T. de la Selección Nacional de México pic.twitter.com/zVOnxvcZFJ — Claro Sports (@ClaroSports) May 23, 2026

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Y continuó: “Yo creo que estamos ya perfilando el equipo, todavía tenemos que tomar un par de decisiones. Y sí, estos seis hicieron es un trabajo muy bueno, y van a regresar sus equipos, y agradecer a los equipos y a los entrenadores que los soltaron. Sacrificaron, insisto, sus vacaciones y ya las pretemporadas empiezan ahora. El 8 están citados, entonces después un muchacho apenas tendrá chance de estar descansando“.

Para cerrar, añadió sobre dejar afuera a estos jugadores: “Es díficil, pero, una cosa: están en la lista de 55. Y otra más importante: está Rafa Márquez. Son chavos de 22 años. De 22, 21, 20. Son chavos que que son los futuro de México. No se desanimen. En el futuro nunca se puede dar nada por sentado“.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

De cara a poder seguir con la preparación del gran torneo internacional, México estará jugando un nuevo amistoso ante Australia en el Estadio Rose Bowl Stadium de la ciudad de Pasadena el próximo sábado 30 de mayo desde las 20:00 horas (Ciudad de México).

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En síntesis