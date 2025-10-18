Es tendencia:
Resultado de la Clasificación del GP de Estados Unidos 2025: así quedó la parrilla de salida para la carrera

Conoce el orden de largada de los pilotos para la cita principal en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Parrilla de salida del Circuito de las Américas
Se terminó la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos 2025. La jornada del sábado comenzó con una caótica Sprint que contó con un doble abandono de Oscar Piastri y Lando Norris en la primera curva, pero en el segundo turno los pilotos volvieron al ruedo para disputar la qualy que determinó el orden de largada para la carrera principal del domingo.

Max Verstappen, ganador de la Sprint, volvió a dar un paso al frente y consiguió nuevamente la pole position para confirmar su candidatura al título. Además, aunque Lando Norris quedó justo por detrás suyo, Oscar Piastri -líder del Mundial de Pilotos- recién aparece en la sexta posición.

Franco Colapinto consiguió avanzar a Q2 luego de una vuelta anulada de Alex Albon por salirse de los límites, pero el ritmo del Alpine no acompañó y saldrá 15°. A continuación, conoce cómo quedó conformada la parilla de salida contando la penalización de Lance Stroll.

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Verstappen en la Sprint del GP de Estados Unidos

La tabla de posiciones de la Fórmula 1 tras la victoria de Verstappen en la Sprint del GP de Estados Unidos

Resultado de la qualy del GP de Estados Unidos 2025

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lado Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
  11. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  12. Liam Lawson (Racing Bulls)
  13. Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  14. Pierre Gasly (Alpine)
  15. Franco Colapinto (Alpine)
  16. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  17. Esteban Ocon (Haas)
  18. Alex Albon (Williams)
  19. Isack Hadjar (Racing Bulls)
  20. Lance Stroll (Aston Martin) – Penalización de 5 posiciones
Max Verstappen consiguió la pole en Austin (@F1)

Max Verstappen consiguió la pole en Austin (@F1)

Eliminados en Q1

  • 16: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
  • 17: Esteban Ocon (Haas)
  • 18: Lance Stroll (Aston Martin)
  • 19: Alex Albon (Williams)
  • 20: Isack Hadjar (Racing Bulls)

Eliminados en Q2

  • 11: Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  • 12: Liam Lawson (Racing Bulls)
  • 13: Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)
  • 14: Pierre Gasly (Alpine)
  • 15: Franco Colapinto (Alpine)
Resultado de la Q3

  1. Max Verstappen (Red Bull Racing)
  2. Lado Norris (McLaren)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. George Russell (Mercedes)
  5. Lewis Hamilton (Ferrari)
  6. Oscar Piastri (McLaren)
  7. Kimi Antonelli (Mercedes)
  8. Oliver Bearman (Haas)
  9. Carlos Sainz (Williams)
  10. Fernando Alonso (Aston Martin)
