Resultado de la clasificación del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1

Conoce cómo quedó conformada la parrilla de salida para la carrera del domingo en Spa-Francorchamps.

Todo listo para la carrera del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1. Este sábado se disputó la clasificación en el Circuito de Spa-Francorchamps y quedaron definidas las posiciones en la parrilla de largada con Kimi Antonelli, líder del campeonato, a la cabeza.

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Resultado de la clasificación de la F1

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Franco Colapinto (Alpine) Nico Hülkenberg (Audi) Lando Norris (McLaren) Carlos Sainz (Williams) Oliver Bearman (Haas) Alex Albon (Williams) Esteban Ocon (Haas) Valtteri Bottas (Cadillac) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Isack Hadjar (Red Bull)

Kimi Antonelli consiguió la pole position en la clasificación de Bélgica (@F1)

Cronología de eliminación

Q1:

17°: Alex Albon (Williams)

18°: Esteban Ocon (Haas)

19°: Valtteri Bottas (Cadillac)

20°: Checo Pérez (Cadillac)

21°: Fernando Alonso (Aston Martin)

22°: Lance Stroll (Aston Martin)

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Q2:

11°: Liam Lawson (Racing Bulls)

12°: Pierre Gasly (Alpine)

13°: Franco Colapinto (Alpine)

14°: Nico Hülkenberg (Audi)

15°: Carlos Sainz (Williams)

16°: Oliver Bearman (Haas)

Q3:

Kimi Antonelli (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Lando Norris (McLaren) George Russell (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull)

Cuatro pilotos penalizan en la grilla de partida

Lando Norris, Isack Hadjar, Fernando Alonso y Lance Stroll recibirán puestos de sanción en la largada. Por este motivo, sus resultados en la clasificación no se reflejan en la posición que tendrán en la parrilla de salida para la carrera del domingo.

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Horario de la carrera del GP de Bélgica 2026 por país