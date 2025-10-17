Resultado de la Clasificación Sprint del GP de Estados Unidos 2025: así quedó la parrilla de salida

Quedó todo definido para la primera carrera del fin de semana del Gran Premio de Estados Unidos 2025. Esta cita es una de las seis del calendario que cuenta con Sprint y este viernes se llevó a cabo la qualy que determinó el orden de largada en la carrera acortada que tendrá lugar el sábado en el Circuito de las Américas de Austin, Texas.

Max Verstappen, de Red Bull Racing, se quedó con la pole y quedó en una inmejorable posición para buscar los ocho valiosos puntos que otorga la Fórmula 1 al ganador de la carrera Sprint. A continuación, checa el resultado completo de la clasificación.

Resultado de la clasificación Sprint del GP de Estados Unidos 2025: parrilla de salida

Max Verstappen (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) George Russell (Mercedes) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Lewis Hamilton (Ferrari) Alex Albon (Williams) Charles Leclerc (Ferrari) Kimi Antonelli (Mercedes) Isack Hadjar (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull Racing) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Eliminados en SQ1:

16: Oliver Bearman (Haas)

17: Franco Colapinto (Alpine)

18: Yuki Tsunoda (Red Bull Racing)

19: Esteban Ocon (Haas)

20: Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Eliminados en SQ2:

11: Kimi Antonelli (Mercedes)

12: Isack Hadjar (Racing Bulls)

13: Pierre Gasly (Alpine)

14: Lance Stroll (Aston Martin)

15: Liam Lawson (Racing Bulls)

Resultado SQ3: