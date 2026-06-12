Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Barcelona 2026 de la F1 sin Antonelli, Hamilton ni Checo Pérez

Finalizó la primera sesión de libres en Montmeló con George Russell a la cabeza y con varias ausencias.

El Gran Premio de Barcelona 2026 de la Fórmula 1 comenzó oficialmente este viernes 12 de junio con la primera de las tres Prácticas Libres que tendrá el fin de semana en el Circuito de Barcelona-Cataluña, también conocido como Montmeló.

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La FP1 no solo estuvo protagonizada por el dominio de George Russell (Mercedes), sino también por la presencia de varios rookies. Como es sabido, la F1 le exige a las escuderías que le den posibilidades de pilotar a jóvenes pilotos en sesiones de Práctica Libre a lo largo de la temporada y siete escuderías eligieron Barcelona para hacerlo.

George Russell buscará recuperar la sonrisa en Barcelona (Getty Images)

Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de Barcelona 2026

George Russell (Mercedes) Oscar Piastri (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Max Verstappen (Red Bull) Leonardo Fornaroli (McLaren) Paul Aron (Audi) Liam Lawson (Racing Bulls) Dino Beganovic (Ferrari) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Gabriel Bortoleto (Audi) Carlos Sainz (Williams) Ayumu Iwasa (Red Bull) Frederik Vesti (Mercedes) Esteban Ocon (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin) Colton Herta (Cadillac) Luke Browning (Williams) – DNS

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Todos los pilotos ausentes en la FP1 de Barcelona

Kimi Antonelli (Mercedes)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Isack Hadjar (Red Bull)

Lando Norris (McLaren)

Checo Pérez (Cadillac)

Alex Albon (Williams)

Todos ellos volverán a pilotar a partir de la Práctica Libre 2 que también se llevará a cabo este mismo viernes desde las 9:00 hs del Centro de México.