Se dio a conocer el veredicto del ADUO e increíblemente el motor de Mercedes no es la referencia.

El ADUO ya genera polémica en la Fórmula 1. Este nuevo sistema implementado a partir de la temporada 2026 llevó a cabo su primer monitoreo del año para determinar qué fabricantes tendrán derecho a gozar de beneficios y el resultado sorprendió a propios y extraños.

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¿Qué es el ADUO?

El ADUO responde a las siglas en inglés de Additional Development and Upgrade Opportunities (Oportunidades Adicionales de Desarrollo y Actualización). Es un nuevo sistema de concesiones y desarrollo introducido por la FIA para la temporada 2026 de Fórmula 1, diseñado para mantener la parrilla competitiva tras el gran cambio en el reglamento de las unidades de potencia.

En otras palabras, funciona como un regulador que le otorga beneficios a aquellos fabricantes de motores que se hayan quedado rezagados respecto a la unidad de potencia que se toma como referencia luego del monitoreo llevado a cabo por la FIA.

Una salvedad importante es que se toma en cuenta solamente el Motor de Combustión Interna (ICE), dejando de lado la gestión de la parte eléctrica (ERS). Ahora bien, ¿qué ventajas obtienen los motores rezagados?

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Desventaja de entre el 2% y el 4% : El fabricante obtiene el derecho a realizar una actualización de homologación adicional en la temporada actual y otra en la siguiente.

: El fabricante obtiene el derecho a realizar una actualización de homologación adicional en la temporada actual y otra en la siguiente. Desventaja del 4% o más: Se le permiten dos actualizaciones adicionales en la temporada en curso y dos más en la siguiente.

La polémica: Mercedes no es la referencia

Todas las carreras de la temporada 2026 (incluso las de formato Sprint) fueron ganadas por el equipo Mercedes. No obstante, el monitoreo de rendimiento de las unidades de potencia llevado a cabo por la FIA dio como resultado que Red Bull Racing posee el mejor motor de la parrilla (Ford).

El monoplaza Red Bull Racing de Isack Hadjar rodando en Mónaco (Getty Images)

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De esta manera, el equipo de las bebidas energéticas no tiene derecho a ningún beneficio por considerar que su motor es el más fuerte. Mientras tanto, el resto de fabricantes contará con estas ventajas:

Mercedes y Ferrari : Han quedado por detrás de la referencia por un margen entre 2% y 4%. Es decir, se les otorga el derecho a activar una actualización adicional en la temporada actual y otra en la siguiente.

: Han quedado por detrás de la referencia por un margen entre 2% y 4%. Es decir, se les otorga el derecho a activar una actualización adicional en la temporada actual y otra en la siguiente. Audi y Honda: Son los fabricantes que han mostrado un mayor déficit en estas primeras carreras, por lo que contarán con el máximo número de concesiones y presupuesto extra para intentar rescatar rendimiento.

En síntesis

El sistema ADUO fue introducido por la FIA para la temporada 2026.

fue introducido por la FIA para la temporada 2026. Red Bull Racing posee el mejor motor de la parrilla según la FIA.

posee el mejor motor de la parrilla según la FIA. El equipo Mercedes ganó todas las carreras de la temporada 2026.