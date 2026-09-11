Resultado de la Práctica Libre 1 del Gran Premio de España 2026 de la Fórmula 1

Los autos de la Máxima se estrenaron oficialmente en el nuevo circuito de Madring. Conoce quién fue el más rápido de la sesión.

Comenzó el Gran Premio de España 2026. Tras largos meses de espera, este viernes los pilotos de la Fórmula 1 salieron por primera vez de manera oficial al nuevo -y exigente- circuito de Madring.

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Tras unas prácticas accidentadas tanto en F2 como en F3, a las 5:30 hs (CDMX) llegó el turno de la F1. El más rápido de la primera sesión del fin de semana fue George Russell (Mercedes), mientras que Checo Pérez terminó 21° con Cadillac, solo por encima de su compañero, Valtteri Bottas.

Al tratarse de un fin de semana tradicional, este mismo viernes habrá una segunda práctica libre para que los pilotos se sigan familiarizando con el nuevo circuito de Madrid. Sin embargo, las primeras sensaciones fueron buenas, ya que no hubo accidentes en la FP1.

George Russell, de Mercedes, fue el más rápido de la FP1 del GP de España (Getty Images)

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Resultado de la Práctica Libre 1 del GP de España 2026