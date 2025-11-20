Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Aunque la principal intención de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 era que los monoplazas continúen tomando ritmo pensando en un fin de semana intenso en Estados Unidos, finalmente la acción no terminó siendo todo lo atractiva y positiva que se esperaba. La sesión fue cancelada por una bandera roja que sorprendió a todos y mandó a las escuderías a boxes.
En los minutos en los que se pudo girar y probar situaciones, el más rápido terminó siendo Lando Norris con un buen tiempo de 1:33.602. Cuando quedaba un poco más de 20 minutos para el final de la sesión, salió una confusa bandera roja. En un primer momento se sospechó de una lluvia y luego de algún elemento suelto sobre la pista, pero finalmente se confirmó que se trató de un mantenimiento de pista.
Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Las Vegas 2025:
- Lando Norris (McLaren) – 1:33.602
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
- Isack Hadjar (RB)
- Liam Lawson (RB)
- George Russell (Mercedes)
- Alex Albon (Williams)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Lance Stroll (Aston Martin)
- Pier Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Yuki Tsunoda (Red Bull)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Esteban Ocon (Haas)
- Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)
Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1
Viernes 21 de noviembre
- Práctica Libre 3: 18:30 hs
- Clasificación: 22:00 hs
Sábado 22 de noviembre
- Carrera: 22:00 hs