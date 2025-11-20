Es tendencia:
logotipo del encabezado
FÓRMULA 1

Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

La segunda sesión concluyó con Lando Norris marcando el ritmo en la parte alta.

Por Lucas Lescano

Sigue a Bolavip en Google!
Lando Norris fue el más rápido de la segunda actividad del fin de semana.
© GETTY IMAGESLando Norris fue el más rápido de la segunda actividad del fin de semana.

Aunque la principal intención de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 era que los monoplazas continúen tomando ritmo pensando en un fin de semana intenso en Estados Unidos, finalmente la acción no terminó siendo todo lo atractiva y positiva que se esperaba. La sesión fue cancelada por una bandera roja que sorprendió a todos y mandó a las escuderías a boxes.

Publicidad

En los minutos en los que se pudo girar y probar situaciones, el más rápido terminó siendo Lando Norris con un buen tiempo de 1:33.602. Cuando quedaba un poco más de 20 minutos para el final de la sesión, salió una confusa bandera roja. En un primer momento se sospechó de una lluvia y luego de algún elemento suelto sobre la pista, pero finalmente se confirmó que se trató de un mantenimiento de pista.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Las Vegas 2025:

  1. Lando Norris (McLaren) – 1:33.602
  2. Kimi Antonelli (Mercedes)
  3. Charles Leclerc (Ferrari)
  4. Nico Hülkenberg (Kick Sauber)
  5. Isack Hadjar (RB)
  6. Liam Lawson (RB)
  7. George Russell (Mercedes)
  8. Alex Albon (Williams)
  9. Max Verstappen (Red Bull)
  10. Lewis Hamilton (Ferrari)
  11. Lance Stroll (Aston Martin)
  12. Pier Gasly (Alpine)
  13. Carlos Sainz (Williams)
  14. Oscar Piastri (McLaren)
  15. Yuki Tsunoda (Red Bull)
  16. Franco Colapinto (Alpine)
  17. Oliver Bearman (Haas)
  18. Fernando Alonso (Aston Martin)
  19. Esteban Ocon (Haas)
  20. Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Viernes 21 de noviembre

  • Práctica Libre 3: 18:30 hs
  • Clasificación: 22:00 hs
Publicidad

Sábado 22 de noviembre

  • Carrera: 22:00 hs
lucas lescano
Lucas Lescano
Lee también
FC Juárez vs. Pachuca: día, hora y TV del partido del Play-in del Apertura 2025
Liga MX

FC Juárez vs. Pachuca: día, hora y TV del partido del Play-in del Apertura 2025

Apertura 2025: así quedó el Play-in y la Liguilla tras los resultados del jueves
Liga MX

Apertura 2025: así quedó el Play-in y la Liguilla tras los resultados del jueves

Detienen al padre de un jugador de América por robar un camión de Nike
América

Detienen al padre de un jugador de América por robar un camión de Nike

Miguel Herrera no seguiría en Costa Rica y un equipo de México podría contratarlo
Mexicanos en el extranjero

Miguel Herrera no seguiría en Costa Rica y un equipo de México podría contratarlo

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo