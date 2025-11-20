Resultado de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Aunque la principal intención de la Práctica Libre 2 del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1 era que los monoplazas continúen tomando ritmo pensando en un fin de semana intenso en Estados Unidos, finalmente la acción no terminó siendo todo lo atractiva y positiva que se esperaba. La sesión fue cancelada por una bandera roja que sorprendió a todos y mandó a las escuderías a boxes.

En los minutos en los que se pudo girar y probar situaciones, el más rápido terminó siendo Lando Norris con un buen tiempo de 1:33.602. Cuando quedaba un poco más de 20 minutos para el final de la sesión, salió una confusa bandera roja. En un primer momento se sospechó de una lluvia y luego de algún elemento suelto sobre la pista, pero finalmente se confirmó que se trató de un mantenimiento de pista.

Resultado de la Práctica Libre 2 del GP de Las Vegas 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:33.602 Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Isack Hadjar (RB) Liam Lawson (RB) George Russell (Mercedes) Alex Albon (Williams) Max Verstappen (Red Bull) Lewis Hamilton (Ferrari) Lance Stroll (Aston Martin) Pier Gasly (Alpine) Carlos Sainz (Williams) Oscar Piastri (McLaren) Yuki Tsunoda (Red Bull) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Fernando Alonso (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber)

Horarios del GP de Las Vegas 2025 de la Fórmula 1

Viernes 21 de noviembre

Práctica Libre 3: 18:30 hs

Clasificación: 22:00 hs

Sábado 22 de noviembre