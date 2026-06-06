Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco 2026 de la F1

Finalizaron las sesiones de libres en Montecarlo y ya está todo preparado para la clasificación que se disputará este mismo sábado.

Los aficionados estuvieron esperando que llegara el sábado desde que comenzó el Gran Premio de Mónaco 2026 de la Fórmula 1. Este día es el más importante en esta cita por la relevancia que tiene la clasificación en el resultado de la carrera, pero antes estuvo la tercera sesión de Prácticas Libres.

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Tras un dominio de Ferrari en la FP1 y FP2, el líder del campeonato –Andrea Kimi Antonelli– dio un paso al frente en la FP3 y marcó el mejor tiempo (1:12.720) antes de la qualy. ¿Podrá sostenerlo horas más tarde en la clasificación?

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Mónaco

Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) Charles Leclerc (Ferrari) Lewis Hamilton (Ferrari) George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull Racing) Oscar Piastri (McLaren) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull Racing) Lando Norris (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Esteban Ocon (Haas) Carlos Sainz (Williams) Pierre Gasly (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Liam Lawson (Racing Bulls) Alexander Albon (Williams) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Sergio Pérez (Cadillac) Franco Colapinto (Alpine) Valtteri Bottas (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

Antonelli le ganó a los dos Ferraris en la Práctica Libre 3 de Mónaco (@F1)

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Horario de la clasificación del Gran Premio de Mónaco 2026