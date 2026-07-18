El Circuito de Spa-Francorchamps fue testigo de la tercera y última sesión de Prácticas Libres en el marco del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1. Tal como sucedió en la FP2, Kimi Antonelli volvió a liderar en los ensayos del sábado y ahora quedó todo listo para la clasificación.
El joven piloto de Mercedes (líder del Campeonato) fue seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Por su parte, Checo Pérez volvió a terminar en la zona baja, mientras que Lewis Hamilton estrelló su coche sobre el final de la Práctica Libre 3. No obstante, todo apunta a que su Ferrari SF-26 llegará en perfectas condiciones a la qualy.
Hamilton finds the barriers 💥 Here's what happened 👇#F1 #BelgianGP pic.twitter.com/FeNgjTo1Js— Formula 1 (@F1) July 18, 2026
Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Bélgica 2026
- Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Max Verstappen (Red Bull)
- George Russell (Mercedes)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Oliver Bearman (Haas)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Alex Albon (Williams)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Carlos Sainz (Williams)
- Esteban Ocon (Haas)
- Checo Pérez (Cadillac)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Lance Stroll (Aston Martin)
Horario de la clasificación del GP de Bélgica 2026
- México: 8:00 hs
- Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs
- Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs
- Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs
- Argentina: 11:00 hs
- Uruguay, Paraguay: 11:00 hs
En síntesis
- Kimi Antonelli lideró la Práctica Libre 3 del GP de Bélgica 2026.
- Lewis Hamilton estrelló su Ferrari SF-26 al final de la sesión.
- La clasificación comenzará a las 8:00 hs de México y 11:00 hs de Argentina.