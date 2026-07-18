La tercera sesión de libres llegó a su fin este sábado por la mañana y ahora los pilotos volverán a salir a la pista para la clasificación.

El Circuito de Spa-Francorchamps fue testigo de la tercera y última sesión de Prácticas Libres en el marco del Gran Premio de Bélgica 2026 de la Fórmula 1. Tal como sucedió en la FP2, Kimi Antonelli volvió a liderar en los ensayos del sábado y ahora quedó todo listo para la clasificación.

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El joven piloto de Mercedes (líder del Campeonato) fue seguido por Lando Norris y Max Verstappen. Por su parte, Checo Pérez volvió a terminar en la zona baja, mientras que Lewis Hamilton estrelló su coche sobre el final de la Práctica Libre 3. No obstante, todo apunta a que su Ferrari SF-26 llegará en perfectas condiciones a la qualy.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Bélgica 2026

Kimi Antonelli (Mercedes) Lando Norris (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Nico Hülkenberg (Audi) Gabriel Bortoleto (Audi) Isack Hadjar (Red Bull) Arvid Lindblad (Racing Bulls) Liam Lawson (Racing Bulls) Franco Colapinto (Alpine) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Alex Albon (Williams) Valtteri Bottas (Cadillac) Carlos Sainz (Williams) Esteban Ocon (Haas) Checo Pérez (Cadillac) Fernando Alonso (Aston Martin) Lance Stroll (Aston Martin)

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Horario de la clasificación del GP de Bélgica 2026

México: 8:00 hs

Costa Rica, El Salvador: 8:00 hs

Panamá, Colombia, Perú, Ecuador: 9:00 hs

Venezuela, Chile, Bolivia, Puerto Rico, R. Dominicana: 10:00 hs

Argentina: 11:00 hs

Uruguay, Paraguay: 11:00 hs

En síntesis