Resultado de la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Italia 2025 de la Fórmula 1

Fin de los entrenamientos en Monza. Este sábado por la mañana se llevó a cabo la Práctica Libre 3 del Gran Premio de Italia 2025 y ahora quedó todo listo para que los pilotos compitan entre sí en la Clasificación para la carrera del domingo. Lando Norris fue el más rápido otra vez, pero Charles Leclerc lo escoltó y los tifosi de Ferrari se ilusionan con un buen resultado.

El tercer mejor tiempo fue para el líder del Mundial de Pilotos, Oscar Piastri; mientras que Franco Colapinto superó a su compañero de equipo, Pierre Gasly. McLaren es el favorito para llevarse la pole en la qualy, pero podemos esperar una lucha reñida en cada una de las etapas de la clasificación.

Resultado de la Práctica Libre 3 del GP de Italia 2025:

Lando Norris (McLaren) – 1:19.331 Charles Leclerc (Ferrari) Oscar Piastri (McLaren) Max Verstappen (Red Bull) George Russell (Mercedes) Gabriel Bortoleto (Kick Sauber) Lewis Hamilton (Ferrari) Isack Hadjar (Racing Bulls) Kimi Antonelli (Mercedes) Alexander Albon (Williams) Nico Hülkenberg (Kick Sauber) Fernando Alonso (Aston Martin) Carlos Sainz (Williams) Franco Colapinto (Alpine) Yuki Tsunoda (Red Bull) Liam Lawson (Racing Bulls) Oliver Bearman (Haas) Pierre Gasly (Alpine) Lance Stroll (Aston Martin) Esteban Ocon (Haas)

¿A qué hora es la clasificación del GP de Italia?