Mientras Alpine perjudicó a Franco Colapinto, el posteo que le dedicó Williams

Franco Colapinto completó su mejor carrera desde que fichó por Alpine. El piloto argentino finalizó 11° en el Gran Premio de Países Bajos 2025 y quedó a las puertas de sumar sus primeros puntos con el equipo francés. Sin embargo, precisamente un mal trabajo en equipo de la escudería fue lo que le impidió conseguir unidades.

Colapinto superó a Pierre Gasly en las primeras vueltas de la carrera, pero lluego recibió la orden de dejarlo pasar debido a que él había empezado a sufrir la degradación de sus neumáticos blandos, mientras que su compañero tenía medios. Hasta ahí, una decisión lógica.

ver también Así quedó la tabla de posiciones de la F1 tras la carrera del GP de Países Bajos 2025

Ahora bien, sobre el final Franco tenía una chance real de avanzar hasta el P10 con blandos, pero cuando quedó por detrás de Gasly el equipo no le dio la orden al francés de que lo dejara pasar, algo lógico tomando en cuenta que Colapinto venía con mejor ritmo a comparación de los duros completamente gastados de Pierre. Finalmente, Gasly se defendió del argentino durante toda una vuelta y al oriundo de Buenos Aires no le dio el tiempo para superar a Esteban Ocon.

Publicidad

Publicidad

Colapinto no se quedó callado y se quejó de esto luego de la carrera: “Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era bastante fácil hacerme sumar un punto hoy por lo menos y siento que estuvimos mal en no haberlo sumado, no había que esforzarse mucho”.

ver también ¿Por qué Checo Pérez no corrió el Gran Premio de Países Bajos 2025 con Cadillac?

El posteo que le dedicó Williams a Franco Colapinto

Tan solo un día después del malestar de Colapinto por la decisión de Alpine, Williams se acordó del piloto argentino a través de un posteo en redes sociales. Puntualmente, recordaron el debut de Franco en la Fórmula 1, en el Gran Premio de Italia 2024. “En este día de 2024, Franco subió al FW46 para su debut en la Fórmula 1 en Monza, terminando en P12”, publicaron.

El posteo de Williams para Colapinto (@WilliamsRacing)

Publicidad